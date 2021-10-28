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Украинцам рассказали, какая погода будет на Новый год

28 октября 2021, 07:02

Синоптики говорят, что в этом году зима будет затяжная и с переменной температурой.

Новый год, елка, Киев
На Новый год снега не будет, но будет холодно / Фото Reuters

Украинцам озвучили новый прогноз на предстоящую зиму. Синоптики говорят, что в этом году зима будет затяжная и с переменной температурой. Какую погожу ждать украинцам на Новый год, рассказала известный климатолог Вазира Мартазинова

Отмечается, что в ноябре и начале декабря температура составит 5 градусов. Ближе к рождественским праздникам наступит заметное похолодание до -10-15 градусов. На Новый год снега не будет, но будет холодно, передает "Думка".

Она подчеркнула, что зима будет протяжная, температурный режим неустойчив. Что же касается февраля, отметила она, то месяц будет холодным, однако, теплее, чем февраль прошлого года.

Напомним, как сообщалось ранее, к концу ноября придет уже зимнее похолодание, однако температура будет нестабильной. В целом, температура воздуха осенью будет выше нормы. Но внутри каждого месяца погодные условия будут неустойчивыми.

Ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники

На новогодне-рождественские праздники Украина, скорее всего, будет находиться в "красной" зоне карантина из-за ситуации с распространением коронавируса. Таким мнением поделилась эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

Сейчас ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается и фиксируется значительная нагрузка на медицинскую систему. "Поэтому, я думаю, что к новогодним праздникам это может не решиться. То есть, скорее всего, мы будем как раз в "красной" зоне на праздники", – высказалась эпидемиолог.

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