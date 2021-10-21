Эпидемиолог спрогнозировала, ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники

Карантин в Украине: будет ли красная зона на новогодние праздники / УНИАН

На новогодне-рождественские праздники Украина, скорее всего, будет находиться в "красной" зоне карантина из-за ситуации с распространением коронавируса. Таким мнением поделилиась эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

Она констатировала, что сейчас ситуация с коронавируса ухудшается и мы это видим в общей статистике. "Поэтому, я думаю, что к новогодним праздникам это может не решиться. То есть, скорее всего, мы будем как раз в "красной" зоне на праздники", – высказалась эпидемиолог в комментарии ТСН.

Она отметила, что в октябре в Украине фиксируется значительная нагрузка на медицинскую систему, в том числе из-за распространения нового штамма "Дельта", который является доминирующим среди новых COVID-случаев. Он более контагиозный.

"Хотя, казалось бы, система здравоохранения должна была подготовиться ко второй волне, должно быть легче. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Ситуация сегодня ухудшается. Возможно, это связано с тем, что это более агрессивный штамм", – сказала Сояк.

Киев на пороге красной зоны

Киев на днях перейдет в красную зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Детали карантинного режима будут определять завтра, 22 октябпя, на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС, заявил мэр столицы Виталий Кличко,

Он отметил, что за сутки в Киеве зафиксировали почти 1200 заболевших COVID-19 и 39 умерших. Возраст скончавшихся – от 29 лет.

По словам Кличко, в последние дни в больницы госпитализируют по полтысячи больных, большинство из которых – в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде или вентиляции легких. Койки для больных COVID-19 в Киеве заполнены на 50%, с кислородом – на 63%.

Ухудшение ситуации в регионах