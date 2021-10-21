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Красная зона и жесткий карантин в Киеве: у Кличко рассказали, когда заработают ограничения

21 октября 2021, 18:53

Киевляне будут заранее знать, какие ограничения их ждут в связи с переводом столицы в красную зону карантина, сказал Николай Поворозник.

Карантин, люди
Новые ограничения в Киеве заработают после того, как город окажется в красной зоне - КГГА/ УНИАН

Власти Киева готовятся к ужесточению карантина в столице по причине ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с новой волной COVID-19. Штаб по борьбе с коронавирусом в пятницу, 22 октября, обсудит меры по усилению ограничений, однако заработают они только после того, как город окажется в красной зоне. Киевлянам заранее объявят о новых требованиях карантина. Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

В комментарии РБК-Украина он рассказал о том, что сейчас каких-либо новых ограничений в Киеве запускать не будут. Меры обсудят заранее, чтобы они были введены после перехода столицы в красную зону карантина.

Также он добавил, что киевлян предупредят о мероприятиях, направленных на недопущение дальнейшего распространения COVID-19 в городе.Читайте такжеКличко объявил о красной зоне в Киеве уже в ближайшие дни

"Мы сейчас ничего дополнительно вводить не будем. Мы будем обсуждать ограничения заранее, чтобы быть готовыми к переходу в "красную". После заседания штаба мы их озвучим для того, чтобы все были готовы к переходу Киева в "красный" уровень эпидемической опасности. То есть после перехода столицы в "красную" зону город будет жить по этим новым правилам, чтобы они ни для кого не были неожиданными", - подчеркнул Поворозник.

Коронавирус в Киеве

Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 18 октября рассказал о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве указывает на тенденцию движения города в красную зону карантинных ограничений. На тот момент в больницах Киева было заполнено 70% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Киевский градоначальник Виталий Кличко подтверждал информацию, согласно которой в Киеве в скором времени могут усилить карантин. При этом он назвал массовую вакцинацию единственным способом избежать жестких карантинных ограничений.

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новости Киева КГГА Николай Поворозник Карантин в Киеве
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