Как коршуны: на Одесчине пенсионеры напали на парня, раздававшего бесплатные маски

В Черноморске пенсионеры атаковали парня, раздававшего маски / скриншот из видео

В четверг, 30 апреля, в Одесской области, в городе Черноморск, произошел инцидент на благотворительной акции по раздаче медицинских масок.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube канале Черноморск.

В ролике видно, что пенсионеры буквально накинулись на молодого парня, которых раздавал маски и буквально пытались вырывать их у него из рук.

Далее пенсионеры пожаловались на то, что организаторы благотворительной акции не позаботились о надлежащем ее проведении - дескать, стоило установить несколько человек, раздававших маски. И в целом, по их мнении, акцию должна была контролировать полиция.

Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский на этот раз открыл секрет правильной дезинфекции медицинских масок - такой защитный элемент достаточно постирать в мыльной воде.