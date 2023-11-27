Как проходит призыв на службу в армию: детальное разъяснение от ВСУ

В Украине идет всеобщая мобилизация в рамках военного положения - как происходит процедура призыва на службу в армию, рассказали в Сухопутных войсках.

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В Сухопутных войсках ВСУ пояснили, как сейчас происходит призыв / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Жители Украины в массе своей убеждены, что после вручения повестки сотрудниками ТЦК военнообязанного человека сразу отправляют на фронт. Но это совсем не так. Об этом в эфире телемарафона сказал руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По словам специалиста, первая повестка вручается военнообязанному гражданину в возрасте от 18 до 60 лет для уточнения его учетных данных. После ее получения человек должен:

появиться в ТЦК и СП;

пройти медицинское освидетельствование для того, чтобы выяснить его состояние здоровья и соответственно пригодность к службе;

предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении, наличии/отсутствии причин для получения отсрочки.

"Если есть причины для получения отсрочки, он предоставляет все эти документы. Соответственно, к мобилизации он не привлекается. Если же он имеет жалобы на здоровье, его признают ограниченно пригодным, таких людей могут потребовать для прохождения службы в тылу", – сказал Фитьо.

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И, говорит офицер, лишь по результатам прохождения медосмотра, который удостоверяет пригодность к мобилизации и предоставления всех соответствующих документов и отсутствия причин для получения отсрочки военнообязанному дают вторую повестку.

"Это может быть в определенном каком-то периоде и времени. Вторая повестка – вызывают, это мобилизационное распоряжение. Согласно этому мобилизационному распоряжению военнообязанный направляется в мобилизационный центр. В учебном центре проходит обучение от месяца времени. Это базовая военная подготовка в профессии стрелка ", – сказал руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.

Мобилизация в Украине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Украине продолжается война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе.

В Украине приблизительно через месячный срок хотят запустить смарт-мобилизацию, при которой человек сможет самостоятельно выбрать специальность в армии.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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