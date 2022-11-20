Как в Украине будут отключать свет 20 ноября - ответ Укрэнерго

20 ноября будут применяться плановые отключения света / Фото ua.depositphotos.com

В воскресенье, 20 ноября, во всех регионах Украины с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения света.

Как сообщили в Укрэнерго, дополнительные аварийные отключения электроэнергии не прогнозируются.

В компании объяснили, что 19 ноября удалось несколько смягчить ограничение потребления, и пообещали продолжить работу по возвращению света.

"Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решение, заживляем и держим баланс в энергосистеме", - отметили специалисты.

В то же время добавили, что украинцы текущей зимы должны проявить выдержку и мужество. Ведь это позволит противостоять врагу на энергетическом фронте.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что из-за массированных атак оккупантов на украинскую энергосистему выключения света могут быть длительными.

"Мы пытаемся сейчас стабилизировать ситуацию. Готовиться, как известно, надо всегда к самому худшему. Мы понимаем, что враг вообще хочет уничтожить нашу энергосистему, вызвать длительные отключения. Мы работаем над тем, чтобы не дать ему это сделать", – заявил 18 ноября глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Нардеп, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус прогнозировал, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

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