Как выросли штрафы за ложный вызов полиции, скорой помощи и пожарных

В Украине вступило в силу недавнее решение Верховной Рады о кратном увеличении штрафов для украинцев за ложный вызов полиции, скорой помощи и спасателей.
В Украине вступило в силу принятое в конце марта нынешнего года решение украинского парламента об увеличении размера штрафов за ложный вызов полиции, спасателей и медиков скорой помощи. Об этом сообщает Голос Украины.
Теперь за заведомо ложный звонок в аварийно-спасательные подразделения нужно будет платить штраф за взыскание в размере от 50 до 200 необлагаемых минимумов, или от 850 до 3,4 тысяч гривен.
Аналогичная сумма будет взиматься за ложный вызов медиков и полицейских. Ранее суммы были гораздо меньше – от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 гривен).
Помимо этого, выросли штрафы для чиновников и физических лиц-предпринимателей за несоблюдение предписаний по техногенной и пожарной безопасности. Нарушителям придется заплатить от 1,7 до 3,4 тысячи гривен (ранее ‒ максимум 119 гривен).
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Увеличение штрафов за нарушение ПДД – о чем сообщалось ранее:
- 16 февраля депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект закона о большом повышении штрафов за нарушение украинцами правил дорожного движения. Документ предусматривает, что за езду в нетрезвом виде в Украине будут накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен, за превышение скорости ‒ до 3,4 тысячи гривен.
- В то же время Верховная Рада Украины не разрешила безосновательные остановки водителей, чтобы проверить водителя на алкоголь в крови. Также депутаты не согласились на положения закона, позволявшие фиксировать превышение скорости "под прикрытием".
- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале 2021 года заявлял о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения.