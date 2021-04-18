Как выросли штрафы за ложный вызов полиции, скорой помощи и пожарных

Выросли штрафы за ложный вызов скорой помощи / УНИАН

В Украине вступило в силу принятое в конце марта нынешнего года решение украинского парламента об увеличении размера штрафов за ложный вызов полиции, спасателей и медиков скорой помощи. Об этом сообщает Голос Украины.

Теперь за заведомо ложный звонок в аварийно-спасательные подразделения нужно будет платить штраф за взыскание в размере от 50 до 200 необлагаемых минимумов, или от 850 до 3,4 тысяч гривен.

Аналогичная сумма будет взиматься за ложный вызов медиков и полицейских. Ранее суммы были гораздо меньше – от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 гривен).

Помимо этого, выросли штрафы для чиновников и физических лиц-предпринимателей за несоблюдение предписаний по техногенной и пожарной безопасности. Нарушителям придется заплатить от 1,7 до 3,4 тысячи гривен (ранее ‒ максимум 119 гривен).

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Увеличение штрафов за нарушение ПДД – о чем сообщалось ранее: