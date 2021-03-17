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В Украине увеличили штрафы за нарушения на дороге

17 марта 2021, 08:42

Вступил в силу закон о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения. Теперь за езду в нетрезвом виде будут накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен.

Патрульная полиция
В Украине увеличили штрафы за нарушения на дороге / УНИАН

В среду, 17 марта, в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения – они будут применяться не только к водителям, но и велосипедистам и пешеходам. Но в первую очередь речь идет о повышении размера штрафов за вождение авто в нетрезвом состоянии, а также за превышение скорости.

Соответствующий закон был опубликован в издании "Голос Украины" во вторник, 16 марта, а вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Новые штрафы за вождение в пьяном виде

Если водитель находился в состоянии опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч гривен (до этого штраф составлял 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение человека ждет штраф уже в 34 000 грн – и три года без прав.

В третий раз наказание будет в виде штрафа в 51 000 грн – вместе с конфискацией авто, административным арестом на 15 суток и лишением прав на 10 лет.

Новый подход к лишению водительских прав

Отныне в Украине сроки будут не заменяться, а суммироваться. То есть, если человека лишили прав сроком на один год, то в случае второго нарушения 1 год заменялся 3 годами. Теперь сроки будут суммироваться, то есть 1+3.

Лишение свободы в случае ДТП с жертвами

За ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут лишать свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Такие же действия будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае тяжелых травм пострадавшего.

Если потерпевший погиб, пьяному виновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет. Если жертв несколько - это будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Штрафы для водителей

Минимальный штраф за непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосвещенный номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона повысили до 510 гривен.

За бегство с места ДТП штраф составит 3,4 тысячи гривен. Такое же наказание будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе админвзыскание составит 680 грн. Создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.

Езду без прав будут наказывать штрафом в 425 грн. Если у водителя прав нет вовсе, ему придется заплатить 3,4 тысячи грн. Ранее лишенных прав водителей ждет 20,4 тысяч грн штрафа.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения будет грозить 40800 грн штрафа с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Штрафы для пешеходов

Пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 грн.

Штрафы для велосипедистов

За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Увеличение штрафов за нарушение ПДД – о чем сообщалось ранее:

  • 16 февраля депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект закона о большом повышении штрафов за нарушение украинцами правил дорожного движения. Документ предусматривает, что за езду в нетрезвом виде в Украине будут накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен, за превышение скорости ‒ до 3,4 тысячи гривен.
  • В то же время Верховная Рада Украины не разрешила безосновательные остановки водителей, чтобы проверить водителя на алкоголь в крови. Также депутаты не согласились на положения закона, позволявшие фиксировать превышение скорости "под прикрытием".
  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале 2021 года заявлял о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения.

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