Камеры на дорогах: сколько штрафов заплатили украинцы

В МВД поведали о результатах работы камер фотовидеофиксации / barometr.info

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко отчитался о первых 45 днях работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом передает пресс-служба ведомства.

По словам министра за время работы камер скорость движения автомобилей в местах их установки уменьшилась в пять раз.

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Геращенко также сказал, что с начала запуска системы, в которой пока работает 50 камер, в бюджет государства уже поступило 52 млн грн. Он добавил, что эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры и на безопасность движения.

Геращенко отметил, что также удалось "на большой процент" снизить вероятность ДТП.

По его словам, сейчас закупаются еще 300 камер для общегосударственных трасс, их установят до конца года.

Как писал Главред, после официального начала работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД, украинские автолюбители начали искать пути, как избежать наказания в случае превышения скорости.

Как рассказал в Facebook пользователем Sergey Zhuravel, один из автовладельцев на своем кроссовере Skoda Kodiaq заклеил бумагой часть номера.