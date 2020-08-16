Где осенью закроют детсады на карантин: в Минздраве назвали условия

В украинских детсадах будут соблюдать правила карантина / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о работе детских садов в Украине в условиях эпидемии коронавируса.

Как сообщил он в ходе онлайн-брифинга, принято решение о том, что все образовательные учреждения (детсады и школы), будут закрывать, если населенный пункт попадет в "красную" зону адаптивного карантина.

"Конечно, надо принимать соответствующие меры для того, чтобы локализовать и стабилизировать ситуацию, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. А ее распространение прекращается, когда уменьшается количество контактов", – подчеркнул глава Минздрава.

Он также обратил внимание на то, что уровень опасности для регионов вводится сроком на 14 дней.

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"То есть, если устанавливается "красный" уровень, то он действует 14 дней. А через 14 дней, исходя из показателей, уже принимается решение об уменьшении уровня опасности или до "оранжевой", или "желтой", или даже до "зеленой" зоны. И сразу будет восстановлена, если будет позволять ситуация, и работа школ, и работа детских садов", – добавил Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявил о том, что в Украине с 1 сентября не будут работать исключительно школы, относящихся к административно-территориальным единицам, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.