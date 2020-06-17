УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Карантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление

17 июня 2020, 19:23

Украинцам советуют готовиться к продлению карантина еще на 6 месяцев.

карантин в Украине
Украина оказалась на грани второй волны COVID-19 / УНИАН

Ситуация с COVID-19 может привести к тому, что карантин в Украине и во всем мире будет продлен до Нового года. Украинцы должны морально приготовиться к такому развитию событий.

Об этом заявил глава медицинской комиссии Киева, депутат Киевского городского совета Олег Гелевей в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в том случае если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться в подобном русле и в дальнейшем, украинцы должны будут приготовиться к продлению противоэпидемиологических мероприятий до Нового года.

"Если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года, и это факты, от которых на сегодняшний день мы никуда деться не можем", - утверждает Гелевей.

Политик вспомнил об исторических событиях 1918-1919 годов – тогда эпидемия так называемого испанского гриппа шла почти 2 года, причем вторая волна инфекционного заболевания оказалась гораздо более опасной, нежели первая.

Гелевей также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день в Украине насчитывается 17 348 людей, который больны COVID-19 в активной форме. Если число таких заболевших превысит показатель в 20 тысяч, то страна фактически столкнется со второй волной коронавируса, после чего карантин нужно будет ужесточить.

Напомним, в среду, 17 июня, правительство продлило карантин в Украине до 31 июля.

Согласно последним данным, в Украине установлено 33 234 прецедента заболевания коронавирусной инфекцией.

Сейчас вы просматриваете новость «Карантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:23
Карантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление
19:14
Выходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020 Видео
19:01
Седакова раздразнила похоть фанатов пышным бюстом на фото
18:41
В России хотят выгнать МакДональдс после украинского скандала
18:35
В Украине с 1 сентября повысят зарплату медикам: кто и сколько получит денег
18:15
Шарий демонстрирует, что он уже реальная сила - эксперт
18:03
Профильный комитет передал проект документа об отставке Авакова в Раду
17:54
Как сделать кожу красивой: названы легкие и бюджетные способы
17:29
Офис генпрокурора открыл дело о госизмене за поездку Медведчука к Путину
17:20
Усиление карантина с 17 июня: какие ограничения ждут украинцев
17:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
16:59
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 17 июня
16:55
Политолог рассказал, зачем Шарий вывел своих сторонников на протесты
16:31
На игре "Динамо" фанаты вывесили плакат в поддержку копа, убившего Джорджа Флойда: фото Видео
16:30
Когда Киев покинет жара: синоптик назвала дату Видео
16:10
Tayanna в трусах и с "дождиком" на сосках удивила поклонников - фото
16:06
В Сеть случайно попала дата выхода PlayStation 5
15:55
В моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фото Фото
15:42
Домработница рассказала, что творится с Ефремовым на домашнем аресте
15:29
ВНО в Украине отменять не будут - Шмыгаль Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять