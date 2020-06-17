Карантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление

Украина оказалась на грани второй волны COVID-19 / УНИАН

Ситуация с COVID-19 может привести к тому, что карантин в Украине и во всем мире будет продлен до Нового года. Украинцы должны морально приготовиться к такому развитию событий.

Об этом заявил глава медицинской комиссии Киева, депутат Киевского городского совета Олег Гелевей в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в том случае если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться в подобном русле и в дальнейшем, украинцы должны будут приготовиться к продлению противоэпидемиологических мероприятий до Нового года.

"Если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года, и это факты, от которых на сегодняшний день мы никуда деться не можем", - утверждает Гелевей.

Политик вспомнил об исторических событиях 1918-1919 годов – тогда эпидемия так называемого испанского гриппа шла почти 2 года, причем вторая волна инфекционного заболевания оказалась гораздо более опасной, нежели первая.

Гелевей также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день в Украине насчитывается 17 348 людей, который больны COVID-19 в активной форме. Если число таких заболевших превысит показатель в 20 тысяч, то страна фактически столкнется со второй волной коронавируса, после чего карантин нужно будет ужесточить.

Напомним, в среду, 17 июня, правительство продлило карантин в Украине до 31 июля.

Согласно последним данным, в Украине установлено 33 234 прецедента заболевания коронавирусной инфекцией.