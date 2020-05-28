COVID-19 не помеха: кто в Украине больше всех зарабатывает на карантине

В Госстате рассказали, сколько зарабатывают украинцы / УНИАН

В период пандемии коронавирусной инфекции в Украине самая высокая зарплата за апрель зафиксирована у работников финансовой сферы, которые в среднем получают более 20 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Вторая наиболее прибыльная сфера – это Информация и телекоммуникации, где средний заработок украинцев составил более 18 тысяч гривен.

Сфера Государственное управление и оборона расположилась на третьем месте со средней зарплатой более 15 тысяч гривен.

Наиболее низкую зарплату Госстат зафиксировал в сфере Временного размещения и организации питания – 3 500 грн.

Работники здравоохранения и социальной сферы получают в среднем чуть более 7 тысяч гривен, зарплата тех, кто трудится в сфере образования – чуть больше 8 тысяч гривен.

Напомним, согласно данным одного из опросов, украинцы рассказали, что во время карантина их зарплаты снизились в среднем на 20-30%. По мнению специалистов, в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

Тем временем министр юстиции Денис Малюська рассказал о том, что его зарплата выросла в 3,5 раза. Правда, в связи с изменениями в законодательстве во период карантинных мероприятий он получает 37 тысяч гривен.