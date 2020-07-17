Новая зараза в Украине: на западе закрыли на карантин целые села

Карантин в Украине - на Волыне закрыли целые села из-за новой заразы / Новости Севастополя

Паводки на Волыни оказались не единственной проблемой фермеров в этом году. Там на карантин закрыли сразу четыре села из-за новой напасти.

В Луцком районе Волынской области введен карантин в селах Вербаев, Лучицы, Мстишин и Коршовец. Самое маленькое село – площадью почти 144 га, а самое большое – до 377 га.

Карантинные ограничения Главное управление Госпотребслужбы наложило на эти населенные пункты из-за опасного вредителя – американской белой бабочки. Чаще всего это насекомое истребляет плодовые культуры, включая вишню и яблони.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре 2020 года в Украине будет создано Министерство агропромышленной политики, и возглавит его профильный министр.

Как ранее сообщалось, фермеры из разных регионов Украины призывают Верховную Раду детенизировать АПК и сделать условия равными для всех сельхозпроизводителей.