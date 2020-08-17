Новые правила и разделение на зоны: в Украине обновили режим карантина

В Украине ввели новые правила карантина / УНИАН

С понедельника, 17 августа, в Украине на две недели усилены карантинные ограничения в 5 районах и трех городах пяти областей Украины.

Об этом сообщили в Минздраве по итогам заседания Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решение принято в соответствии с новыми правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

"Красный" уровень карантина:

в Ивано-Франковской области - Городенковский и Косовский районы;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

в Ровенской области - г. Дубно, Костопольский и Ровенский районы;

Кицманский район Черновицкой области.

"Оранжевая" зона карантина:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Буск.

Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

город Черновцы, Глыбокский район Черновицкой области.

"Желтая" зона карантина:

город Киев;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий иРатновский районы Волынской области;

город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

На территории территориальной единицы с "красным" уровнем вводятся следующие ограничения:

запрещается работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе, ресторанов, спортивных залов, кинотеатров.

пересечение таких районов возможно только собственным транспортом, при этом в автомобиле может находиться не более 5 человек (не считая детей до 14 лет);

запрещена посадка пассажиров в межобластной транспорт, высадка разрешена.

Ограничения устанавливаются на 14 дней, а затем пересматриваются.

/ Коронавирус.инфо

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве ужесточаются карантинные ограничения.

Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%.