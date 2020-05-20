Стало известно, когда в Украине запустят межобластной транспорт

В мае пассажирское сообщение между регионами возобновлено не будет / УНИАН

Министерство инфраструктуры проведет работу с компаниями-перевозчиками с целью их подготовки к запуску межобластного пассажирского транспортного сообщения уже в начале июня. Для возобновления работы межрегиональных перевозок должна сложиться оптимальная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в мае межобластное пассажирское сообщение возобновлять не будут, однако это сделают уже в начале следующего месяца, когда все будет готово к запуску.

"Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. Здесь важно еще раз поработать с межобластными перевозчиками. Попрошу Министерство инфраструктуры эту работу провести и подготовить людей для того, чтобы в начале июня, как только позволит ситуация, мы организовали все эти вещи", - сказал глава правительства.

Напомним, согласно решению Кабмина, с пятницы, 22 мая, в Украине возобновляется работа общественного и пригородного транспорта.

Тем временем в Укрзализныце предупредили украинцев о возможных проблемах курсирования электричек. Предприятие жалуется, что местные органы власти задолжали УЗ более 500 миллионов гривен компенсации за перевозку пассажиров льготного контингента.