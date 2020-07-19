УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ослабление карантина откладывается: в Минздраве назвали области-аутсайдеры

Минздрав назвал области, не соответствующие обновленным критериям для смягчения карантина.

19 июля 2020, 11:59
киев,карантин,погода
Опубликованы показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий / УНИАН

По состоянию на утро, 19 июля, в Украине 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (72,37%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Черниговская область (16,79).

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют: Волынская (14,32%), Львовская (12,44%) и Харьковская (11,77%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют: Винницкая (40,41%), Ивано-Франковская (11,11%), Львовская (52,68%), Одесская (24,23%), Харьковская (10,63%) области.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине зарегистрировано 58 тыс. 842 случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1 тыс. 485 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев придерживаться карантинных рекомендаций во время пандемии COVID-19.

По его словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и пользоваться антисептиками: "Это не трудно делать, но все это существенно снижает риск инфицирования коронавирусной болезнью и направлено исключительно на сохранение вашего здоровья, здоровья ваших близких. Это очень важно".

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Киеве коронавирус в Украине карантин в Украине Covid-19 Минздрав
Сейчас вы просматриваете новость «Ослабление карантина откладывается: в Минздраве назвали области-аутсайдеры». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

11:59
Ослабление карантина откладывается: в Минздраве назвали области-аутсайдеры
11:47
Почему повторения тотального карантина в Украине не будет мнение
11:41
Число зараженных COVID-19 в Киеве приближается к новой психологической отметке
11:30
Мгновенный нокаут: в Днепре жестко проучили избившего женщину в маршрутке мужчину Видео
11:19
Из курорта в реанимацию: в Николаевской области выявили вспышку коронавируса Видео
11:04
Коронавирус в Украине и мире на 19 июля: за сутки поставили 187 тысяч диагнозов Видео
11:03
Кто никогда не заразится COVID-19: врач дал ответ
10:49
Слабая Россия - главный итог существования Украины мнение
10:35
"Длинный COVID-19": ученые рассказали о мучениях людей после коронавируса Видео
10:24
Чего ждать от курса доллара: аналитик озвучил прогноз на неделю
09:46
Ученые рассказали, кто самый опасный переносчик коронавируса
09:12
Коронавирус в Украине ослабил хватку - за сутки чуть более 700 больных Видео
09:11
Врач назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса
09:08
Зачем Зеленский отдал Кличко Киев без борьбы мнение
09:07
Конец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершится Видео
08:37
Что будет с курсом после назначения нового главы НБУ - прогноз эксперта
08:15
Ученые заявили, что мир стоит на пороге неинфекционной пандемии Видео
08:10
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июля: искушения, лживые обещания и неожиданное известие
06:53
Главные выводы из антипутинских протестов в Хабаровске мнение
06:35
Лето в разгаре, и в моде эти очаровательные платья из 80-х: фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять