Ослабление карантина откладывается: в Минздраве назвали области-аутсайдеры

Опубликованы показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий / УНИАН

По состоянию на утро, 19 июля, в Украине 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (72,37%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Черниговская область (16,79).

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют: Волынская (14,32%), Львовская (12,44%) и Харьковская (11,77%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют: Винницкая (40,41%), Ивано-Франковская (11,11%), Львовская (52,68%), Одесская (24,23%), Харьковская (10,63%) области.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине зарегистрировано 58 тыс. 842 случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1 тыс. 485 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев придерживаться карантинных рекомендаций во время пандемии COVID-19.

По его словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и пользоваться антисептиками: "Это не трудно делать, но все это существенно снижает риск инфицирования коронавирусной болезнью и направлено исключительно на сохранение вашего здоровья, здоровья ваших близких. Это очень важно".