В заведения Киева нагрянули с "карантинными рейдами" - за что штрафовали

Проверки состоялись в 27 учреждениях - фото Facebook

Карантин в Киеве - столичные правоохранители нагрянули с проверками в 27 развлекательных учреждений в ночное время. К ответственности привлекли 17 нарушителей.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в субботу, 20 июня.

"Мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований провели рейды на соблюдение карантинных мероприятий в 27 развлекательных учреждениях столицы в ночное время в выходные дни. По результатам проверок 17 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". За обнаруженные нарушения относительно деятельности двух субъектов хозяйствования возбуждены уголовные производства по ст. 325 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Также по состоянию на 19 июня комиссии проверили выполнение противоэпидемических мероприятий в 1020 учреждениях общественного питания, в 900 продовольственных магазинах, в 445 объектах непродовольственной группы товара вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где проходит прием посетителей. Проведено 920 консультаций субъектов хозяйствования.

Во время проведения комиссионных мероприятий обнаружены нарушения преимущественно на объектах общественного питания, а именно:

отсутствие средств индивидуальной защиты - работники работают без масок, перчаток;

отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится контроль термометрии работников;

недостаточное число дезинфицирующих средств; незащищенность продуктов питания; отсутствие защитных экранов;

проведение обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках.

По результатам работы комиссий составлено 375 административных протоколов по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей".

Карантин в Украине

Как ранее писал Главред, главный санврач Виктор Ляшко пожаловался, что каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы.

Напомним, вопрос увеличения штрафов рассматривался на совещании у президента. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что усиление административной ответственности может стать эффективной мерой, а глава государства Зеленский призвал проводить проверки рынков, магазинов и общественного транспорта на предмет выявления нарушителей карантина.

Ранее в Минздраве рассказали о разработке документа, в котором будут регламентированы моменты усиления карантинных мероприятий в регионах.