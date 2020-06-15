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Помощь бизнесу и туризму в связи с COVID-19: Зеленский срочно обратился к Раде

15 июня 2020, 13:03

Закон предусматривает гарантии физическим и юридическим лицами в условиях карантина.

Зеленский
Зеленский просит Раду принять законопроект в поддержку культуры, бизнеса и туризма / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором гарант просит парламент как можно скорее рассмотреть во втором чтении проект закона №3377. Законодательная инициатива предусматривает поддержку сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса, а также креативной индустрии в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что законопроект №3377 был принят парламентом за основу еще 13 мая и был отправлен на доработку Комитету по гуманитарной и информационной политике.

В своем письме Владимир Зеленский добавил, что по причине введения противоэпидемиологических мер в связи с эпидемией COVID-19, работа вышеуказанных сфер столкнулась с рядом ограничений и требует поддержки со стороны государства.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и в отношении работы которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой решения относительно упомянутого проекта закона", - подчеркнул глава государства.

Известно, что в законопроекте речь идет об освобождении туристических операторов от уплаты туристического сбора и налога на добавленную стоимость. Также предполагается введение льгот на оплату аренды земли.

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий налоговые льготы в Украине. Закон будет действовать до 30 июня.

Верховная Рада Владимир Зеленский бизнес туризм
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