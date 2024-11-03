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Карма за столицу: в Крыму и областях РФ прозвучали взрывы - затряслись окна

Даяна Швец
3 ноября 2024, 08:36
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Наиболее громко звуки были слышны в Симферополе, Симферопольском и Красногвардейском районах.
Карма за столицу: в Крыму и областях РФ прозвучали взрывы - затряслись окна
В Крыму и некоторых областях РФ прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/Crimeanwind

О чем идет речь:

  • Взрывы прозвучали в Гвардейском и Сакском районах оккупированного Крыма
  • В Минобороны РФ рассказали об уничтожении 19 украинских беспилотников

В ночь на 3 ноября в оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Об этом говорится в сообщении местного телеграм-канала "Крымский ветер".

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В сообщении указывается на работу сил противовоздушной обороны захватчиков.

"Два взрыва, достаточно громких, затряслись окна", - сообщили подписчики канала.

Также, как сообщает телеграм-канал, взрывы произошли в Гвардейском и Сакском районах оккупированного Крыма.

Согласно сообщениям в соцсетях, около 3 часов ночи по киевскому времени взрывы прогремели в Севастополе.

"В Симферополе в районе аэропорта слышны взрывы, взрывы в Гвардейском", - говорится в сообщении.

Атаки ВСУ на Крым

С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Взрывы в Крыму
Взрывы в Крыму / фото: тг-канал Главред

Кроме этого, в России также заявили о якобы уничтожении 19 украинских беспилотников, по сообщению Минобороны РФ, 16 из которых атаковали Ростовскую область.

Как отметили в российском ведомстве, их силы ПВО якобы уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов:

  • 16 БПЛА - над территорией Ростовской области
  • два - над территорией Белгородской области
  • один - над территорией Волгоградской области.

Последние новости о Крыме

В конце октября, как сообщал Главред, в Крыму также прогремели мощные взрывы. В Джанкое было слышно до 20 взрывов, в Симферопольском и Красногвардейском районе, а также в селе Гвардейское и Симферополе - до восьми взрывов.

Кроме этого, Лукашенко сделал неожиданное заявление о том, что Крым "де-юре" не российский. Он рассказал, какие, на его взгляд, сейчас есть проблемы с полуостровом.

Также недавно стало известно, что МАГАТЭ финансировало ядерные исследования РФ в оккупированном Крыму. Было потрачено десятки тысяч долларов на финансирование российских ядерных исследований, в частности, на оккупированной территории Украины, говорится в расследовании.

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