Катастрофа в Харькове: опорные COVID-больницы заполнены на 90%

Больных харьковчан везут в опорные больницы, расположенные в области.
Опорные больницы Харькова, в которых лечат больных коронавирусом украинцев, заполненные на 90%. Некоторых пациентов везут в больницы районов области. Всего в Харькове шесть опорных больниц.
Как рассказал 27 сентября директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов, всего в области 13 опорных больниц, и в регионе существует единая госпитальная база с COVID.
"Заполненность больниц сейчас по городу Харькову - 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек - в дополнительные больницы (в районах области, - ред.). У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешенные Минздравом для лечения больных (с COVID - ред.), у нас база - 13 больниц", - сказал Хаустов.
Читайте такжеВ Харькове будут производить вакцину против коронавирусаНа днях заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк заявил, что на Харьковщине для больных COVID есть 3015 коек, из которых 2010 - с централизованным кислородом.
В области COVID-19 диагностировали уже у 162 853 человек. В регионе за весь период пандемии умерло 3883 больных. Выздоровели от коронавируса уже 149 115 человек. Сейчас под наблюдением медиков находятся 9855 пациентов.
Штамм коронавируса Дельта
Дельта-штамм коронавирус SARS-CoV-2 - один из штаммов вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.
Впервые обнаружен и описан в Индии.
У дельта-штамма обнаружили мутацию P681R. В результате изменен небольшой фрагмент S-белка, и вирус стал заразнее.
Передача происходит в разных возрастных группах, включая лиц от 12 до 20 лет. Инкубационный период составляет не 3-7 дней, а 1-3 дня. Также отмечается повышенная вирусная нагрузка (по сравнению с другими штаммами). Период выведения возбудителя из организма составляет 13-15 дней, в то время как для других штаммов он составляет 7-9 дней.
Вызывает простудные симптомы в тяжелой форме, включая недомогание, повышенную температуру, мигрень (головная боль), боль в горле, кашель и ринит. Риск госпитализации по сравнению с альфа-штаммом выше в 1,85 раза, сообщает Википедия.