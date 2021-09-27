Катастрофа в Харькове: опорные COVID-больницы заполнены на 90%

В Харькове стремительно растет количество больных коронавирусом / Фото Reuters

Опорные больницы Харькова, в которых лечат больных коронавирусом украинцев, заполненные на 90%. Некоторых пациентов везут в больницы районов области. Всего в Харькове шесть опорных больниц.

Как рассказал 27 сентября директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов, всего в области 13 опорных больниц, и в регионе существует единая госпитальная база с COVID.

"Заполненность больниц сейчас по городу Харькову - 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек - в дополнительные больницы (в районах области, - ред.). У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешенные Минздравом для лечения больных (с COVID - ред.), у нас база - 13 больниц", - сказал Хаустов.

Читайте такжеВ Харькове будут производить вакцину против коронавирусаНа днях заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк заявил, что на Харьковщине для больных COVID есть 3015 коек, из которых 2010 - с централизованным кислородом.

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В области COVID-19 диагностировали уже у 162 853 человек. В регионе за весь период пандемии умерло 3883 больных. Выздоровели от коронавируса уже 149 115 человек. Сейчас под наблюдением медиков находятся 9855 пациентов.

График заболеваемости коронавирусом в Харькове / Google