УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Катастрофа в Харькове: опорные COVID-больницы заполнены на 90%

27 сентября 2021, 14:54
Прослушать новость
Остановить

Больных харьковчан везут в опорные больницы, расположенные в области.

коронавирус
В Харькове стремительно растет количество больных коронавирусом / Фото Reuters

Опорные больницы Харькова, в которых лечат больных коронавирусом украинцев, заполненные на 90%. Некоторых пациентов везут в больницы районов области. Всего в Харькове шесть опорных больниц.

Как рассказал 27 сентября директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов, всего в области 13 опорных больниц, и в регионе существует единая госпитальная база с COVID.

"Заполненность больниц сейчас по городу Харькову - 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек - в дополнительные больницы (в районах области, - ред.). У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешенные Минздравом для лечения больных (с COVID - ред.), у нас база - 13 больниц", - сказал Хаустов.

Читайте такжеВ Харькове будут производить вакцину против коронавирусаНа днях заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк заявил, что на Харьковщине для больных COVID есть 3015 коек, из которых 2010 - с централизованным кислородом.

Реклама

В области COVID-19 диагностировали уже у 162 853 человек. В регионе за весь период пандемии умерло 3883 больных. Выздоровели от коронавируса уже 149 115 человек. Сейчас под наблюдением медиков находятся 9855 пациентов.

false
График заболеваемости коронавирусом в Харькове / Google

Штамм коронавируса Дельта

Дельта-штамм коронавирус SARS-CoV-2 - один из штаммов вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.

Впервые обнаружен и описан в Индии.

У дельта-штамма обнаружили мутацию P681R. В результате изменен небольшой фрагмент S-белка, и вирус стал заразнее.

Передача происходит в разных возрастных группах, включая лиц от 12 до 20 лет. Инкубационный период составляет не 3-7 дней, а 1-3 дня. Также отмечается повышенная вирусная нагрузка (по сравнению с другими штаммами). Период выведения возбудителя из организма составляет 13-15 дней, в то время как для других штаммов он составляет 7-9 дней.

Вызывает простудные симптомы в тяжелой форме, включая недомогание, повышенную температуру, мигрень (головная боль), боль в горле, кашель и ринит. Риск госпитализации по сравнению с альфа-штаммом выше в 1,85 раза, сообщает Википедия.

viber
новости Харькова коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Катастрофа в Харькове: опорные COVID-больницы заполнены на 90%». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодитВ моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодит "Мама постанывала, а я рыдала": пережившая детскую травму Полякова излила душу Ефросининой"Мама постанывала, а я рыдала": пережившая детскую травму Полякова излила душу Ефросининой "Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками""Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками" Ссылка или высокий пост: астролог рассказал, возможен ли реванш ПорошенкоСсылка или высокий пост: астролог рассказал, возможен ли реванш Порошенко Притягивает опасность и беду: почему нельзя держать кактус в домеПритягивает опасность и беду: почему нельзя держать кактус в доме

Последние новости

15:40

Газовый кризис стал ударом по Европе: Газпрома взвинтил закачку газа, но уже ничего не изменится

15:39

Эксперты спрогнозировали, когда и как сильно подорожает подсолнечное масло

15:25

Украинцы рискуют лишиться работы из-за отказ от вакцинации: кого это касается Видео

15:00

Обязательная вакцинация в Украине: в МОЗ назвали предварительный перечень профессий

15:00

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: долги, старые проблемы или удачные покупки

Реклама
14:59

Киев "отомстил" Будапешту за новый контракт с Газпромом и пожаловался в Еврокомиссию Видео

14:56

В президента Франции Макрон кинули похожий на яйцо предмет Видео

14:54

Катастрофа в Харькове: опорные COVID-больницы заполнены на 90%

14:44

Размещение войск НАТО в Украине: у Путина пригрозили "ответными действиями" с двух флангов Видео

14:36

Газпрому не дадут обрубить транзит газа через Украину: Шольц призвал выполнить сделку по СП-2 Видео

14:26

Срочно вызвали скорую: звездному участнику Танцев со звездами прямо на паркете стало плохо Видео

14:20

Диетолог рассказала, какой из осенних фруктов самый полезный для тела

14:15

Напиток долгожителей: ученые назвали доступный продукт, который укрепляет сердце

13:56

Бездомная вернула хозяину 110 тысяч: получила 100 гривен в знак благодарности

13:51

Украина в НАТО, а РФ ушла из Крыма: Прямой опустился до лизоблюдства с поздравлением Порошенко Видео

13:46

Какие продукты сокращают длительность жизни - ответ медиков

13:37

"Украина – это новый фронт": Лукашенко вместе с Путиным разразился угрозой Киеву из-за НАТО Видео

13:16

Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного

12:56

Владельцев "евроблях" ждут сумасшедшие штрафы в ноябре: за отказ платить отберут имущество

12:55

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всего Видео

Реклама
12:47

Медики назвали хорошо заметный на ногах признак опасного уровня холестерина

12:36

Дельта-штамм COVID-19 доминирует в Украине: в Минздраве назвали его симптомы Видео

12:29

От сильных заморозков до +18°: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

12:13

Ученые выяснили, что в организме маленького ребенка в 13 раз больше микропластика, чем у взрослого

12:07

В ОП сняли фильм о том, как по-особому готовились к 30-летию Независимости Видео

11:50

В Украине резко подскочили месячные тарифы на газ: кому придется раскошелиться Видео

11:26

"Эрдоган и Путин – два сапога пара": эксперт оценил риски присоединения Крыма к Турции

11:18

Что делать украинцам, у которых есть противопоказания для прививок от COVID-19

11:00

Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Видео

10:47

Топ-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтинг Видео

10:37

"Действия третьей стороны": у Усика намекнули на виновного в срыве трансляции боя с Джошуа Видео

10:33

Маша Ефросинина показала соблазнительные формы в платье с глубоким декольте

10:23

В "Нафтогазе" разъяснили украинцам, как перейти на новый тариф "Комфортный сезон" Видео

10:10

Есть пирсинг в интимном месте: участница шоу Танці з зірками Зарицкая поделилась пикантным секретом Видео

10:06

Назван самый опасный чай, который может навредить здоровью Видео

10:01

Александр Усик: болеть или не болеть? мнение

10:00

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 27 сентября - 3 октября: лучшие дни

09:36

Остановка транспорта из-за локдауна: в Минздраве назвали главное условие Видео

09:21

Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления

09:20

В крови замученого до смерти польскими копами украинца наркотиков не нашли - СМИ Видео

Реклама
08:56

Мощный удар коронавируса: в Минздраве назвали сроки пика заболеваемости Видео

08:43

Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

08:37

Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: проделки недругов, убытки и романтическое увлечение

08:24

Коронавирус в Украине 27 сентября: за минувшие сутки число новых COVID-случаев упало до трех тысяч Видео

08:10

Азаров нервно курит в стороне: мэр Кодымы опозорился выступлением на дикой смеси суржика Видео

07:58

Люди могут получить "сверхчеловеческий" иммунитет к COVID-19: ученые рассказали, как это сделать Видео

07:45

В области балета мы впереди планеты всей мнение

07:10

Глава Pfizer спрогнозировал, когда мир победит COVID-19 и вернется к нормальной жизни Видео

07:10

"Синдром Пугачевой" и коронавирус: астролог рассказал, что ждет Ани Лорак Видео

06:33

"Почувствовал кровушку и пошел": Усик вернулся в Киев и рассказал о победе над Джошуа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять