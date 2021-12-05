"Катастрофическое насилие в Украине": в США объяснили, как предотвратить агрессию РФ

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Посол США в России Джон Салливан прокомментировал ситуацию вокруг наращивания РФ военного присутствия на границах Украины.

В интервью РБК он поделился своим видением способа избежать "катастрофического и трагического насилия в Украине" со стороны Москвы.

По словам Салливана, власти США надеются, что насилие можно будет предотвратить благодаря дипломатическому взаимодействию.

"Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что имеют место дестабилизирующие действия внутри страны", - подчеркнул американский дипломат.

Он напомнил о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова 2 декабря, в ходе которой политики обсуждали этот вопрос. Дипломат добавил, что он по поручению президента США Джо Байдена, несмотря на разногласия, готов строить стабильные отношения с Москвой.

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Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.

В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

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