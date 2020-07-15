Экс-нардеп узнал детали смерти в Киеве следователя по особо важным делам СБУ

В Киеве не убивали Романа Закладного, узнал нардеп / Скриншот с ssu.gov.ua

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук поделился новыми подробностями смерти в Киеве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.

Следователь СБУ в столице не был убит, сообщил экс-нардеп в своем канале в Telegram, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Собеседник Мосийчука сообщил, что признаков насильственной смерти Закладного нет.

"По информации из моих источников в правоохранительных органах, смерть сегодня ночью следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного не носит признаки насильственной", – поделился экс-нардеп.

Ранее СМИ писали, что в Оболонском районе Киева ночью 15 июля нашли убитым следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного, у него возле правого уха обнаружили следы крови.