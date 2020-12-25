Киев ответил на "мантру" Лукашенко об оружии из Украины для террористов

Олег Николенко прокомментировал заявления Александра Лукашенко.
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление Александра Лукашенко о том, что в Беларусь через Украину террористами поставлялись "тонны оружия".
По словам спикера МИД Олега Николенко, мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Александра Лукашенко по запугиванию белорусского народа, сообщает Интерфакс-Украина.
"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", - подчеркнул он.
Представитель МИД обратил внимание на то, что Украина является противником терроризма.
"Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - добавил Николенко.
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Ранее Лукашенко заявил о том, что задержанная террористическая группа Николая Автуховича якобы ввозила оружие через Украину.
"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", - подчеркнул он.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.
- В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- Украина поддержала позицию ЕС.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.