Киев ответил на "мантру" Лукашенко об оружии из Украины для террористов

Александр Лукашенко / Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление Александра Лукашенко о том, что в Беларусь через Украину террористами поставлялись "тонны оружия".

По словам спикера МИД Олега Николенко, мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Александра Лукашенко по запугиванию белорусского народа, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", - подчеркнул он.

Представитель МИД обратил внимание на то, что Украина является противником терроризма.

"Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - добавил Николенко.

Читайте также"Саша, ты обос*ался": в Беларуси рассказали, как Лукашенко стал посмешищем

Ранее Лукашенко заявил о том, что задержанная террористическая группа Николая Автуховича якобы ввозила оружие через Украину.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", - подчеркнул он.