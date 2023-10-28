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"Киев - погода жесть": в столице объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Анна Ярославская
28 октября 2023, 10:48
Сегодня в столице небезопасно из-за очень сильного ветра. Жителей города призвали по возможности не выходить на улицу.
Погода, сильный ветер
Украинцев предупредили об очень сильных порывах ветра сегодня / Коллаж: Главред, фото: Фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Погода в Украине в субботу, 28 октября, преподнесет неприятные сюрпризы – почти во всех областях синоптик прогнозирует дождь и штормовые порывы ветра. В Киеве и области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который буквально сносит с ног. У некоторых жителей в квартирах мигает свет.

Как говорится в сообщении Укргидрометцентра в Fаcebook, до конца дня в столице ожидаются порывы ветра 25 м/c. Объявлен второй уровень опасности, оранжевый. Жителей города призвали быть внимательными и острожными.

В Киеве объявлено штормовое предупреждение
В Киеве объявлено штормовое предупреждение / Фото: facebook.com/UkrHMC

Жители Киева пишут, что ветер в городе действительно очень сильный.

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"Мы вернулись с прогулки - читайте, выжили. Киев - погода жесть. Очень опасно. Очень сильный, ураганный ветер. Сносит, утаскивает потоком. Нас с Ёжей так пару раз чуть ли на проспект не вынесло, когда переходили между домами. Собака упала на асфальт и держалась всем телом. Я почти так же рядом и почти со стороны проспекта тормозила своими килограммами и мышцами", - пишет Наталья Хлопонина в Facebook.

По словам женщины погода очень опасна тем, что "ураганный ветер срывает и валит всякое тяжёлое и опасное и швыряет".

"Куски крыши, жестяные листы, столбы, огромные ветки, дорожные знаки. Билборды на грани. В какой-то момент это таки срывается и летит - в людей, в машины. Поэтому если можете на улицу не выходить - не выходите", - добавила она.

Смотрите видео - Киевляне делятся впечатлениями от очень ветреной погоды 28 октября:

Киевляне жалуются на очень сильный ветер
Киевляне жалуются на очень сильный ветер / скриншот

Тем временем в Укргидрометцентре сообщили, что 28 октября не только в Киеве, но и по всей Украине ожидаются порывы ветра 17 – 22 метра в секунду. Утром в западных областях - местами 25 метров в секунду, в Карпатах 28 – 30.

Синоптик Наталья Диденко написала на своей Facebook-странице, что в субботу дожди пройдут ночью и утром почти по всей территории Украины. Преимущественно, они будут незначительными, в северных областях и на западе - более обильными.

Диденко предупредила, что в субботу следует быть осторожными на улице, особенно рядом с высокими деревьями, билбордами и щитами. Это связано с сильными штормовыми порывами ветра до 17-22 м/с, а иногда даже до 25 метров в секунду.

По прогнозу, в столице в этот день также ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 20 м/с и более. При этом температура воздуха составит около +14 градусов, возможен дождь.

Какой будет погода в Украине зимой

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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