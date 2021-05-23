Киев потребовал освободить Протасевича и выдвинул обвинение Минску

В МИД Украины заявили об атаке режима Александра Лукашенко на свободу слова.
Украина отреагировала на задержание в Беларуси основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел в самолете рейса Афины-Вильнюс.
Министерство иностранных дел Украины требует немедленного освобождения задержанного Романа Протасевича, написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.
Задержание в Минске оппозиционного журналиста в МИД Украины назвали атакой режима Александра Лукашенко на свободу слова.
"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Романа Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей.
Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - добавил Николенко.
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
ст. 293 (организация массовых беспорядков);
ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.
Задержание Романа Протасевича:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.