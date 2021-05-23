Киев потребовал освободить Протасевича и выдвинул обвинение Минску

МИД Украины / УНИАН

Украина отреагировала на задержание в Беларуси основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел в самолете рейса Афины-Вильнюс.

Министерство иностранных дел Украины требует немедленного освобождения задержанного Романа Протасевича, написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

Задержание в Минске оппозиционного журналиста в МИД Украины назвали атакой режима Александра Лукашенко на свободу слова.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Романа Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей.

Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - добавил Николенко.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.

Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.

Задержание Романа Протасевича: