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Киев потребовал освободить Протасевича и выдвинул обвинение Минску

23 мая 2021, 19:19
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В МИД Украины заявили об атаке режима Александра Лукашенко на свободу слова.

В Украине отреагировали на задержание Протасевича
МИД Украины / УНИАН

Украина отреагировала на задержание в Беларуси основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел в самолете рейса Афины-Вильнюс.

Министерство иностранных дел Украины требует немедленного освобождения задержанного Романа Протасевича, написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

Задержание в Минске оппозиционного журналиста в МИД Украины назвали атакой режима Александра Лукашенко на свободу слова.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Романа Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей.

Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - добавил Николенко.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.

Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.

Задержание Романа Протасевича:

  • Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
  • В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
Роман Протасевич новости Украины новости Беларуси Nexta Олег Николенко
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