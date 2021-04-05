Киев уходит на жесткий локдаун: полный список запретов

Карантин в Киеве уже с 5 апреля ужесточат/ УНИАН

С 5 апреля в Киеве вводят строгий карантин. Как говорит мэр Киева, целью локдауна является снижение мобильности населения, поэтому работников офисов, студентов и школьников обяжут перейти на дистанционную работу.

Строгий карантин в Киеве будет действовать с 5 по 16 апреля, однако смягчение в более ранний срок возможно.

Так, весь общественный транспорт, наземный и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, перевозить можно будет исключительно сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Отмечается, что заполненность транспортных средств не должна составлять более 50% от количества сидячих мест. Такое же правило работает и для пассажирских перевозок в пригороды Киева и междугородних рейсов внутри области.

В столице с понедельника закроют к посещению:

школы (в том числе для младших классов);

детские сады.

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Отметим, с 20 марта в Киеве действуют ограничения красной зоны карантина. Нельзя:

посещать заведения культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и прочее);

посещать ТЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продажам средств гигиены и бытовой химии);

проводить религиозные мероприятия на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;

проводить массовые развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие мероприятия;

пускать зрителей на спортивные соревнования;

ходить в бассейны;

находиться без маски на территории общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее);

работать в офисе сотрудникам предприятий бюджетной сферы и частных предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры),

проводить продуктовые ярмарки с 1 апреля.

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