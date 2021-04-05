Киев уходит на жесткий локдаун: полный список запретов

Строгий карантин в Киеве будет действовать с 5 по 16 апреля.
С 5 апреля в Киеве вводят строгий карантин. Как говорит мэр Киева, целью локдауна является снижение мобильности населения, поэтому работников офисов, студентов и школьников обяжут перейти на дистанционную работу.
Строгий карантин в Киеве будет действовать с 5 по 16 апреля, однако смягчение в более ранний срок возможно.
Так, весь общественный транспорт, наземный и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, перевозить можно будет исключительно сотрудников предприятий критической инфраструктуры.
Отмечается, что заполненность транспортных средств не должна составлять более 50% от количества сидячих мест. Такое же правило работает и для пассажирских перевозок в пригороды Киева и междугородних рейсов внутри области.
В столице с понедельника закроют к посещению:
- школы (в том числе для младших классов);
- детские сады.
Читайте такжеУ Кличко назвали условие смягчения карантина в Киеве
Отметим, с 20 марта в Киеве действуют ограничения красной зоны карантина. Нельзя:
- посещать заведения культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и прочее);
- посещать ТЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продажам средств гигиены и бытовой химии);
- проводить религиозные мероприятия на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;
- проводить массовые развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие мероприятия;
- пускать зрителей на спортивные соревнования;
- ходить в бассейны;
- находиться без маски на территории общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее);
- работать в офисе сотрудникам предприятий бюджетной сферы и частных предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры),
- проводить продуктовые ярмарки с 1 апреля.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.