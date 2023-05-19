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Китай будет им "заламывать руки": Пекин готовит "сделку" с ОДКБ, чтобы вооружить РФ – Свитан

Андрей Ганчук
19 мая 2023, 22:37 обновлено 19 мая, 22:37
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Агрессор Россия к осени, второму контрнаступлению ВСУ, собирается укомплектовать резерв в 400 тысяч военных при помощи Китая, считает Роман Свитан.
Свитан, Китай
Китай заставит страны ОДКБ передать военную технику России - Свитан / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Китай, вероятно, попытается осуществить сделку, в рамках которой страны ОДКБ получат китайскую военную технику, а свои старые вооружения передадут стране-оккупанту России. Пекин собрался оказать содействие российским захватчикам, чтобы они, ко второму контрнаступлению ВСУ осенью, укомплектовали 400 тысяч войск. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что России не хватает военной техники и Москва попытается решить вопрос, подключив Китай. Пекин будет "выкручивать руки" странам ОДКБ, чтобы они отдали свою старую военную технику российским оккупантам в обмен на китайское вооружение.

"Россия испытывает дефицит военной техники. Москва пытается получить ее с помощью Китая. Напрямую Пекин не решится поставить свою технику России, однако есть и другие механизмы. В частности, все лидеры стран ОДКБ, которые присутствовали на 9 мая у Путина (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Беларуси – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян, - ред.), через несколько дней будут на ковре у Си Цзиньпина. Скорее всего, будут приниматься решения, как поставить китайскую военную технику странам ОДКБ в обмен на передачу странами блока своей старой советской техники армии России. Китайцы будут заламывать руки этим руководителям в обмен на сделку", - полагает Свитан.

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По его словам, таким образом Пекин может помочь РФ оснастить 400 тысяч оккупантов, которых Москва собирается подготовить к осени, второму контрнаступлению ВСУ.

"Вот так Китай может помочь России укомплектовать 400 тысяч человек. Их подготовят где-то ближе к осени, ко второму этапу нашего наступления. Мы к этому готовимся. Поездка наших руководителей в Европу четко указывает на такую подготовку Киева", - подчеркнул Роман Свитан.

Китай может передать оружие России

В феврале в американской прессе появились публикации о том, что в США подозревают Китай в намерении передать вооружения агрессору России.

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен тогда сказал NBC, что у Вашингтона действительно есть информация о размышлениях Пекина по поводу поставок оружия РФ.

Впрочем, президент США Джо Байден сказал, что КНР вряд ли пойдет на передачу вооружений России.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - добавил Байден и предупредил Пекин о серьезных санкциях при подобном сценарии.

Журналисты The Washington Post публиковали статью, в которой, со ссылкой на "один из слитых документов Пентагона" они рассказали о том, что американская разведка якобы перехватила сообщение Службы внешней разведки РФ с информацией о согласии КНР передать оружие России. В материале отмечается, что Пекин решил такие сведения не афишировать.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как будут действовать оккупанты РФ при контрнаступлении ВСУ:

Другие новости:

ОДКБ новости Китая война России и Украины Роман Свитан
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