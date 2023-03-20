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Китай издал "бумагу" в интересах Путина: Яковенко объяснил, в чем суть "мирного" плана от КНР

20 марта 2023, 19:32
Си Цзиньпин не сможет принять позицию Украины, которая заключается в намерении воевать до выхода российской армии за пределы границы 1991 года, уверен социолог.
Игорь Яковенко, Си Цзиньпин
Яковенко объяснил, в чем суть "мирного" плана от Си Цзиньпина / скриншот YouTube

Если подписать соглашение Китая, в котором не будет четкого пункта о предварительном выводе российских войск с территории Украины, то это будет завершение войны на условиях Москвы, заявил российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он отметил, что в то же время Путину остается только мечтать о таком мире.

"Конечно, Китай издал "бумагу" в интересах Путина с призывом, дескать, к заключению мира. Ну а какой сейчас мир? Если подписать соглашение, в котором не будет четкого пункта о предварительном выводе российских войск с территории Украины, то это будет завершение войны на условиях Москвы. Путину только мечтать остается о таком мире – тогда он получит возможность вести долгие переговоры и параллельно перевооружать, мобилизовать армию, создавая предпосылки для новой войны. Поэтому позиция Пекина печальная", - пояснил Яковенко.

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Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Также он пессимистически оценивает сообщения о возможных планах Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским.

"Предмета разговора никакого нет. Цзиньпин не сможет принять позицию Украины, которая заключается в намерении воевать до выхода российской армии за пределы границы 1991 года", - подытожил эксперт.

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Си Цзиньпин
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