Кличко перечислил ограничения для киевлян, которые отказались прививаться

Кличко рассказал о привилегиях для вакцинированных киевлян / УНИАН

В Киеве до сих пор остается большой процент граждан, которые не сделали прививку от коронавируса. По словам мэра столицы в эфире Свободы слова Савика Шустера, в случае усиления карантина, вероятно, в городе введут более жесткие условия для людей, которые отказываются прививаться.

Вероятно, что общественный транспорт, или же заведения общественного питания будут доступны только для лиц, которые привились против коронавируса.

"Большой процент людей невакцинированных еще остается. Если будем переходить к более жестким условиям (карантину - ред.), то: хотите пользоваться общественным транспортом, извините, но без вакцинации вы этого не сможете сделать. Хотите пойти в общественные заведения - этого тоже нельзя", - заявил мэр Киева.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал сроки пиковой нагрузки в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

В случае, если число больных будет продолжать расти, то ситуация в стране может значительно ухудшиться уже в октябре. Вместе с тем замглавы Минздрава отметил, что по расчетам пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно в ноябре.