Кличко рассказал, что каждое утро молится за киевские мосты

Кличко о ситуации с аварийным мостом Патона / УНИАН

Виталий Кличко отчитался о ситуации с ремонтом аварийного моста Патона. По словам главы города, Киеву недостаточно денег для реализации многих проектов. В частности – для одновременной реконструкции мостов, строительства метро и ремонта дорог.

Кличко отметил, что он каждый день молится за то, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций и добавил, что только реконструкция Патона будет стоить больше полумиллиарда долларов. Сейчас власти столицы не могут выделить такие средства, обеспечив при этом нормальную жизнь Киева.

"После того, как Шулявский мост обвалился, я дал задание проверить все мосты и был шокирован – 70 мостов находятся в аварийном состоянии. За это время мы уже около 30 сделали, тем не менее это колоссальные деньги", – рассказал мэр столицы в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

А что с Подольско-Воскресенским мостом

Кличко напомнил, в этом году обещали запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту. Есть еще линия метро в теле моста – три станции уже готовы.

"Наземное сообщение между левым и правым берегом мы запускаем на этот Новый год. В следующем году съезд запускаем на Оноре де Бальзака и Алишера Навои на Левый берег. Правый берег – съезд полностью уже готов", – рассказал мэр.

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Ранее Главред уже писал, что Кличко уволил своего заместителя из-за провала строительства Подольского моста. Мэр Киева без предупреждения приехал с проверкой и увидел, что на объекте почти не происходит никаких работ.

Дату открытия метро на Виноградарь вновь переносили

Компания "Киевский метрополитен" еще в июле говорила о том, что работы ведутся согласно графику. А теперь через суд требует, чтобы срок сдачи объекта перенесли на май 2023 года.

Согласно действующей редакции договора генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.