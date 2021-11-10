УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Кличко рассказал, что каждое утро молится за киевские мосты

10 ноября 2021, 10:29
Прослушать новость
Остановить

Мэр Киева напомнил, что в столице 70 мостовых переходов находятся в аварийном состоянии

мост Патона
Кличко о ситуации с аварийным мостом Патона / УНИАН

Виталий Кличко отчитался о ситуации с ремонтом аварийного моста Патона. По словам главы города, Киеву недостаточно денег для реализации многих проектов. В частности – для одновременной реконструкции мостов, строительства метро и ремонта дорог.

Кличко отметил, что он каждый день молится за то, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций и добавил, что только реконструкция Патона будет стоить больше полумиллиарда долларов. Сейчас власти столицы не могут выделить такие средства, обеспечив при этом нормальную жизнь Киева.

"После того, как Шулявский мост обвалился, я дал задание проверить все мосты и был шокирован – 70 мостов находятся в аварийном состоянии. За это время мы уже около 30 сделали, тем не менее это колоссальные деньги", – рассказал мэр столицы в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

А что с Подольско-Воскресенским мостом

Кличко напомнил, в этом году обещали запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту. Есть еще линия метро в теле моста – три станции уже готовы.

"Наземное сообщение между левым и правым берегом мы запускаем на этот Новый год. В следующем году съезд запускаем на Оноре де Бальзака и Алишера Навои на Левый берег. Правый берег – съезд полностью уже готов", – рассказал мэр.

Реклама

Ранее Главред уже писал, что Кличко уволил своего заместителя из-за провала строительства Подольского моста. Мэр Киева без предупреждения приехал с проверкой и увидел, что на объекте почти не происходит никаких работ.

Дату открытия метро на Виноградарь вновь переносили

Компания "Киевский метрополитен" еще в июле говорила о том, что работы ведутся согласно графику. А теперь через суд требует, чтобы срок сдачи объекта перенесли на май 2023 года.

Согласно действующей редакции договора генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

viber
новости Киева Виталий Кличко мост Патона метро на Троещину
Сейчас вы просматриваете новость «Кличко рассказал, что каждое утро молится за киевские мосты». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 9 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 9 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в бедуПриметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Скорпионам – опасный соперник, Стрельцам – вещие сныГороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Скорпионам – опасный соперник, Стрельцам – вещие сны 10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику Обязательная вакцинация от COVID-19: в Минздраве расширили список профессийОбязательная вакцинация от COVID-19: в Минздраве расширили список профессий
10:29

Кличко рассказал, что каждое утро молится за киевские мосты

10:18

Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: за сутки жертвами болезни стали 73 человека

10:15

"С днем рождения сына!": душевные поздравления и сердечные картинки маме, родителям, подруге

09:40

В Германии раскрыли сценарий заморозки Северного потока – 2 из-за УкраиныВидео

09:39

Когда ВОЗ объявит об окончании пандемии коронавируса: названо условиеВидео

Реклама
09:35

Стягивание российских войск близ украинских границ: в Пентагоне следят за ситуациейВидео

09:08

Депрессивные состояния у подростков: советы психотерапевта, как избежать бедыВидео

08:58

Украинцам взвинтят цены на сигареты: сколько будет стоить пачкаВидео

08:51

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Скорпионам – опасный соперник, Стрельцам – вещие сныВидео

08:38

Обосновался в Киеве: появились неожиданные факты о палаче "ДНР" КуликовскомВидео

08:37

Хартия о партнерстве США и Украины: зачем США настаивает на обновлении договорамнение

08:21

Коронавирус в Украине 10 ноября: более 23 тысяч новых больных и 816 смертейВидео

07:54

Защита от мигрантов: Украина перебрасывает бойцов и БПЛА на границу БеларусиВидео

07:52

Не хотел делать аппликацию: в Житомире воспитательница в саду ударила ребенка по лицуВидео

07:10

Мигранты на границе с Польшей и удар Кремля руками Лукашенко: эксперт назвал сценарий для УкраиныВидео

07:05

В Польше считают, что мигранты могут пойти в ЕС через УкраинуВидео

06:50

Сексуальная и независима: астролог спрогнозировал финал проекта Холостячка и судьбу Златы Огневич

06:42

Две большие группы мигрантов снесли заборы и прорвались в Польшу со стороны БеларусиВидео

06:09

Российский шлейф: почему Беларусь отказалась поставлять электроэнергию Украинемнение

06:01

Главные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красивоФотоВидео

Реклама
05:40

Вкуснейший киш с грибами и шпинатом: готовить всего 20 минутВидео

05:27

Комаровский объяснил, почему вакцина от коронавируса есть, а лекарства нетВидео

05:09

Как нужно бороться с выпадением волос - специалист объяснила

04:45

10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику

03:48

Эксперт объяснил, зачем Лукашенко затеял "войну нелегалов" на границе с ПольшейВидео

03:48

10 ноября – Всемирный день молодежи: классные поздравления и прикольные картинки

02:43

Астролог назвала счастливчиков, которые найдут свою любовь до конца 2021 годаВидео

02:41

Зависимость от соцсетей: психолог объяснила, чем она опасна

02:31

Режиссер "Игры в кальмара" рассказал о продолжении популярного сериала

02:08

Бешеная популярность: психолог объяснила, как "черная сторона" раскрутила Моргенштерна

01:32

Медик рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория

00:12

Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в бедуВидео

00:04

Диетолог назвала продукты, способные противостоять коронавирусуВидео

09 ноября, вторник
23:58

Названы самые безопасные COVID-вакцины для беременныхВидео

23:40

Что нужно есть мужчинам для крепкой потенции - ответ специалиста

23:36

Эксперт пояснила, опасно ли пить воду из кулера

23:27

В Украине существенно повысили штрафы для владельцев собак

23:11

Должны быть в каждом доме: названы три вещи, которые принесут невероятную удачуВидео

23:01

Комаровский высказался о необходимости бустерной прививкиВидео

22:27

Ограбил и изнасиловал: в Киеве мужчина напал и жестоко поиздевался над 19-летней девушкойВидео

Реклама
22:25

Десятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условиеВидео

22:23

В Pfizer признались, нужно ли будет колоть вакцину каждый год

22:08

В Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZenecaВидео

21:50

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и выпадет снегВидео

21:19

Почему топливо на АЗС снова стало дорожатьмнение

21:05

Кличко откровенно высказался о действиях Путина

20:54

Грозит новая опасность: в Украине из COVID-больниц начали выписывать пациентов с низкой сатурациейВидео

20:48

В Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу прям посреди улицы

20:36

Во Франции упрекнули РФ и потребовали немедленно провести нормандскую встречуВидео

20:26

Часть Киева закрыли для водителей и сделали пешеходной зоной

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять