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Кличко уволил своего заместителя из-за провала строительства Подольского моста

5 ноября 2021, 12:26
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Мэр Киева без предупреждения приехал с проверкой и увидел, что на объекте почти не происходит никаких работ.

Подольский мост
Подольский мост. Апрель 2020 / @EveNikolashvili

Мэр Киева решил распрощаться со своим заместителем Александром Густелевым. Причиной этого стало затягивание строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Кличко уволил чиновника утром 5 ноября.

Глава столицы без предупреждения приехал с проверкой и увидел, что на объекте почти не происходит никаких работ. Густелев, по словам мэра, публично обещал, что движение машин по мосту будет запущено до конца года, но отсутствие работы на строительстве этому не способствует.

"Обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", – объяснил Виталий Кличко причину увольнения Александра Густелева на своей странице в соцсети.

Мэр Киева заверил, что строительный объект был финансово и организационно обеспечен для запуска автомобильного движения, однако заместитель главы КГГА не смог организовать работу и каждый раз божился Виталию Кличко, что "все делается и движется к завершению".

Кроме того, мэр отметил, что у него нет времени слушать обещания и жалобы, поэтому нужно менять менеджера проекта. Надеется ли городской голова на запуск движения по мосту в определенные сроки, неизвестно.

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Что происходит с веткой метро на Троещину

В марте 2021 сообщалось, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить лево-и-правобережные подходы этого моста.

Когда работы с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которого фактически положено. До 2024-го планируется запуск первого участка метро.

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