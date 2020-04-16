Конструкции обвалились: в Киеве "устал" недостроенный мост

О пострадавших пока ничего неизвестно / @EveNikolashvili

В четверг, 16 апреля, в Киеве на Подольско-Воскресенском мосту обвалилась часть конструкции.

Обратим внимание, что в Киеве в четверг стоит ветренная погода, что могло стать причиной аварии.

"Обвалились строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту. Конструкции попадали в воду. Внизу катера. О пострадавших пока ничего неизвестно. Рухнула часть металлической конструкции Подольского моста. Предварительно, от ветра завалились строительные леса", – написали очевидцы в Сети.

/ @EveNikolashvili

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве біл зафиксирован еще один случай разрушения железобетонных опор автомобильного путепровода.