Посыпалась опора: в Киеве "устал" еще один мост

Мост на Позняках дал трещину / dtp.kiev.ua

Еще один случай разрушения железобетонных опор автомобильного моста зафиксирован в Киеве.

Одна из опор моста в районе Позняков дала трещину, при этом на землю обрушилась часть бетонной конструкции.

Как подчеркивается в сообщении dtp.kiev.ua, обвал произошел по направлению движения в сторону Борисполя.

"Обвал произошел на мосту возле парковки на Харьковской, по направлению к Борисполю. Посыпалась одна из опор", - говорится в сообщении сообщества dtp.kiev.ua.

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Напомним, ранее в Киеве начал разваливаться еще один "уставший" мост.