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Клиентам Новой почты блокируют денежные переводы: раскрыта новая подстава с посылками

21 ноября 2021, 20:53
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NovaPay начала блокировать денежные переводы Новой почты, стала известна причина.

Новая Почта
В Новой почте рассказали о новой мошеннической схеме / Униан

Компания Новая почта обнаружили новую мошенническую схему. Это произошло после внутреннего расследования после того, как один клиент заявил о потере тонны орехов.

В пресс-службе Новой почты раскрыли механизм мошеннической схемы.

Главная фишка в том, что в случае, если продавец соглашается и делает все, что ему сказали, мошенники оперативно подделывают документы и забирают груз вместо него.

Что известно о новой мошеннической схеме

  • мошенники под видом покупателя находят товар на маркетплейсе (как правило, дорогой);
  • связываются с продавцом, говорят, что хотят купить товар и предлагают сделать ему предоплату на банковскую карточку. Но как условие предоплаты просят предоставить номер экспресс-накладной об отправке товара, чтобы якобы обезопасить себя от мошенничества продавца;
  • при отправке просят продавца указать получателем себя, уверяя, что риска никакого нет, ведь груз отправляется фактически самому себе и никто другой его получить не сможет;
  • и только после того, как предоплата на карту будет сделана, нужно будет изменить данные получателя в мобильном приложении или бизнес-кабинете.

"Определить поддельные документы крайне сложно – оператор Новой почты не имеет таких компетенций и технических средств, он может лишь сопоставить ФИО с паспорта с ФИО указанного получателя. Важный момент: в таких схемах мошенники просят оценивать груз по минимальной стоимости, чтобы меньше платить за доставку", – говорится в сообщении.

NovaPay начала блокировать денежные переводы: в чем причина

Финансовая компания NovaPay блокирует клиентам Новой почты денежные переводы. Один из клиентов пожаловался на то, что его деньги "зависли" на счете. Позже этот человек предоставил все документы, которые необходимы для разблокировки этих денег. Но даже при этом доступ к средствам ему до сих пор не вернули.

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Как пояснил в Facebook юрист Андрей Боганча, блокировка идет в рамках финансового мониторинга. При этом в Новой почте говорят, что нужно предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность.

Обязательная проверка должна осуществляться, если речь идет о суммах от 400 тысяч гривен. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Когда могут приостановить финансовую операцию:

  • несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.;
  • регулярные однотипные платежи. Например, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.

Также мы писали, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.

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