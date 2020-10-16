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Климатолог объяснила, каких новых бед ждать Карпатам

16 октября 2020, 01:34

Наводнения в Карпатах – не единственная угроза региону из-за вырубки лесов, отметила эксперт.

Наводнения в Украине: почему паводки в Карпатах становятся всё страшнее
Наводнения в Украине: почему паводки в Карпатах становятся всё страшнее / goloskarpat.info

Паводки на Закарпатье с каждым годом будут лишь усиливаться, прогнозирует климатолог, географ-метеоролог, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Всему виной – вырубка лесов. Это одна из сверхважных проблем, на которую властям нужно обратить внимание уже сейчас.

"В частности, это приводит к уменьшению количества осадков, а те незначительные осадки, которые выпадают, очень быстро достигают подножия горы, потому что деревья являются своего рода защитным слоем, который аккумулирует влагу и уменьшает скорость перемещения водных потоков к подножию", – пояснила эксперт во время чата на Главреде.

В Украине же значительная часть лесов была вывезена, напомнила она.

Читайте такжеСмертельные пожары на Луганщине: кто спровоцировал огненный ад"Причем, когда их вывозили, сделали колесами очень мощные пути. А это стало дополнительным фактором для увеличения паводкоопасности этого региона. В результате даже небольшие дожди создают там большие проблемы: мощные паводки и селевые потоки, а зимой также возникает риск схода лавин. Речь идет именно о карпатском регионе", – уточнила Балабух.

При этом она назвала еще одну опасность, которая угрожает Карпатам из-за вырубки лесов.

"Это рост пожарной опасности. При рубке леса многое остается на месте вырубки. Часто одни деревья срубают, а другие остаются, как сухостой – это становится дополнительным источником для возникновения и распространения огня", – добавила климатолог.

Паводки в Украине 2020 – что было ранее

  • Напомним, в период с 22 по 24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях произошли наводнения с масштабными убытками и жертвами.
  • Как сообщалось, интенсивные осадки привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где погибли три человека, было подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.
  • Отметим, эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко высказал мнение, что регулярные паводки – опасная тенденция, поскольку правительство ничего не предпринимает для запрета рубки лесов в Карпатах и ничего не будет предпринимать.

Карпаты климат наводнение пожарная опасность паводки новости Украины Вера Балабух Новости Закарпатья
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