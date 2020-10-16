Климатолог объяснила, каких новых бед ждать Карпатам

Наводнения в Украине: почему паводки в Карпатах становятся всё страшнее / goloskarpat.info

Паводки на Закарпатье с каждым годом будут лишь усиливаться, прогнозирует климатолог, географ-метеоролог, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Всему виной – вырубка лесов. Это одна из сверхважных проблем, на которую властям нужно обратить внимание уже сейчас.

"В частности, это приводит к уменьшению количества осадков, а те незначительные осадки, которые выпадают, очень быстро достигают подножия горы, потому что деревья являются своего рода защитным слоем, который аккумулирует влагу и уменьшает скорость перемещения водных потоков к подножию", – пояснила эксперт во время чата на Главреде.

В Украине же значительная часть лесов была вывезена, напомнила она.

Читайте такжеСмертельные пожары на Луганщине: кто спровоцировал огненный ад"Причем, когда их вывозили, сделали колесами очень мощные пути. А это стало дополнительным фактором для увеличения паводкоопасности этого региона. В результате даже небольшие дожди создают там большие проблемы: мощные паводки и селевые потоки, а зимой также возникает риск схода лавин. Речь идет именно о карпатском регионе", – уточнила Балабух.

При этом она назвала еще одну опасность, которая угрожает Карпатам из-за вырубки лесов.

"Это рост пожарной опасности. При рубке леса многое остается на месте вырубки. Часто одни деревья срубают, а другие остаются, как сухостой – это становится дополнительным источником для возникновения и распространения огня", – добавила климатолог.

Паводки в Украине 2020 – что было ранее