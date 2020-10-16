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Климатолог озвучила прогноз по изменению климата Украины

16 октября 2020, 21:54

Трансформацию первыми ощутят южные и восточные области страны.

погода, ветер
Климатолог предсказывает скорое изменение климата / УНИАН

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух высказала мнение, что интенсивное развитие промышленности будет провоцировать более сильные выбросы парниковых газов, поэтому в Украине ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха на полтора градуса, а к концу века - на три градуса.

Во время чата в Главреде эксперт отметила, что повышение температуры на три градуса означает увеличение продолжительности теплого периода почти на месяц.

"Это приведет к существенному изменению климатической нормы характеристик термического режима на всей территории страны, и особенно в южных и восточных областях. Ожидается увеличение средних значений температуры воздуха, количества теплых, летних и жарких дней, тропических ночей (когда температура воздуха ночью выше 20 градусов), дней благоприятных для вегетации и активной вегетации, а также увеличение продолжительности жаркого периода", - сказала климатолог.

По словам Балабух, уже сейчас продолжительность теплого периода весной у нас увеличивается иногда на целый месяц. В будущем, отмечает єксперто, такая тенденция будет наблюдаться и осенью – как в нынешнем году.

"К середине XXI века в Украине может уменьшиться количество морозных дней, дней с минимальной температурой ниже -10 - -20 градусов и максимальная продолжительность периодов с такой температурой. Уменьшится и количество дней, которые нуждаются в отоплении", - подчеркнула аналитик.

Климатолог добавила, что произойдет перераспределение осадков по сезонам и месяцам - зимой их может стать больше, а вот летом, наоборот, меньше. Будет расти продолжительность бездождевого периода и увеличится количество конвективных явлений погоды и их интенсивность (град, грозы, шквалы, смерчи). А вот в Карпатах количество осадков, согласно прогнозу, лишь возрастет.

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