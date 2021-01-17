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Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать

17 января 2021, 11:29

Неловкая ситуация с экс-главой МИД произошла в прямом эфире.

Климкин
Павел Климкин / УНИАН

Экс-министр иностранных дел Украины (2014-1019 гг.) Павел Климкин оконфузился в прямом эфире. Похваставшись тем, что он владеет несколькими иностранными языками, Климкин не смог продемонстрировать свои навыки полиглота.

Неприятная для бывшего главного дипломата Украины ситуация произошла в эфире телеканала НАШ.

По просьбе ведущей Климкин перечислил четыре языка, которыми он, по его словам владеет.

"Ну, конечно, я знаю английский, я знаю немецкий, я знаю испанский и я знаю французский. Я знаю еще несколько языков, например итальянский, но я на нем свободно не говорю", - сказал он.

Однако, попрощаться с телезрителями и пожелать им хорошего дня на французском языке Климкин упрямо отказывался под разными предлогами.

"Нет, ну слушайте, ну у нас же канал "НАШ". Давайте все-таки спокойно. Потом вы меня поймаете, что еще и латиница будет. Так что всем хорошего дня с классным снегом! А про языки мы поговорим в следующем эфире", - сказал дипломат.

Попытка ведущей добиться от бывшего руководителя МИДа нескольких слов на испанском языке тоже не увенчалась успехом.

Напомним, Павел Климкин работал на посту министра иностранных дел Украины с июня 2014 года по май 2019 года при президенте Петре Порошенко.

В декабре 2018 года с Климкиным произошел дипломатический конфуз - посте в Twitter он перепутал двух еврочиновников.

Павел Климкин новости Украины
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