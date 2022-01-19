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Клопотенко пояснил, почему украинцы "панически" боятся нового меню в школах

19 января 2022, 22:46

Многие родители недовольны новым меню детей, поскольку там есть такие продукты, которых они не ели, и поэтому боятся, чтобы это пробовали их дети.

Клопотенко высказался о новом питании в школах и садиках / instagram.com/klopotenko

В стране с 1 января 2022 года обновили меню для детей в школах и детсадах. При этом в сети пронеслась волна жесткой критики известного кулинара Евгения Клопотенко.

Сам же Клопотенко рассказал на YouTube-канале ISLND TV, почему украинцы боятся нового школьного меню.

Кулинар отметил, что многие родители недовольны новым меню детей, поскольку там есть такие продукты, которых они не ели, и поэтому боятся, чтобы это пробовали их дети.

"Они вот пишут: "Нах*ра ты этот чабрец туда ввел, что за бред". А на самом деле они говорят: "Я никогда не ел чабрец, он воняет. Я ничего не хочу, хочу просто есть пюре, мне нравится, не трогай!". Ведь чабрец - это новый мир", - отметил Клопотенко.

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Он даже обратился к нейробиологу, чтобы выяснить, почему люди не едят определенные блюда.

Клопотенко выяснил, что люди бояться нового. Они считают, что это их убьет или их детей. Кроме того, многие родители никогда не пробовали кари, куркуму. Их родители тоже этого не ели и не учили их есть, поэтому им кажется это чем-то диким и пугающим.

А сейчас родители отправляют детей, как будто на смерть, потому что не могут контролировать то, что они едят. При этом родителей совсем не волнует, что дети могут есть вредный майонез, который позже скажется на их здоровье, когда их самих уже не будет в живых.

"Моя задача умереть раньше ребенка", - прокомментировал Клопотенко мысли родителей.

Новое питание в школах и садиках

Ранее Главред писал о том, что в Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но в Сети начали его критиковать.

Известный кулинар Евгений Клопотенко решил ответить украинцам. Он отметил, что тема школьного питания стала очень горячей и "насобирала всякого", но он пока не разрабатывал меню для детских садов.

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