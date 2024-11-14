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Кочетков о вероятном прекращении госфинансирования "ЕС": Порошенко спутал политику с фондовым рынком

Олег Макаров
14 ноября 2024, 15:11
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Кочетков о вероятном прекращении госфинансирования 'ЕС': Порошенко спутал политику с фондовым рынком

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" сознательно и грубо нарушила закон "О политических партиях", потратив бюджетные деньги на покупку облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму более 46 млн грн. Об этом в Facebook написал политический эксперт Александр Кочетков, передает Униан.

Он напомнил, что еще в октябре НАПК подало иск в Киевский окружной административный суд об установлении факта нецелесообразного использования средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности партии "Европейская солидарность".

НАПК установило, что 27 февраля 2024 года "ЕС" и АО "Международный инвестиционный банк", принадлежащий Порошенко, заключили соглашение о предоставлении инвестиционных услуг. Согласно приложению №4 к этому договору от 29 февраля 2024 года, партия поручила банку закупить 45 235 именных электронных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 46 091 750,90 гривен.

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27 марта стороны заключили еще одно приложение к основному договору о продаже приобретенных облигаций: 46 миллионов поступили на текущий счет политсилы, потеряв при этом статус бюджетных. И, соответственно, потеряв все ограничения для их использования.

Покупка облигаций политическими силами за бюджетные средства не предусмотрена законом: партия по определению является неприбыльной организацией, а покупка и продажа ценных бумаг имеет целью именно получение прибыли.

"Понятно, что подобная операция без согласия лично Петра Алексеевича состояться не могла. То есть, бывший президент, чей интерес к облигациям, варрантам и другим высокодоходным финансовым инструментам широко известен, решил перепутать политическую сферу с фондовым рынком" - написал Кочетков.

Теперь "ЕС" могут лишить государственного финансирования, а сам Порошенко может использовать эту историю в политических целях, считает эксперт. "Импонирует, что НАПК взялось за "святую оппозицию", несмотря на крики о политических преследованиях, которые гарантированно начнутся... Представляете, сколько будет пафосной шумихи, если это произойдет? Поэтому, пока не началось, констатирую: произошло сознательное и грубое нарушение закона "О политических партиях". Потому что если были сомнения, то можно было предварительно проконсультироваться с НАПК относительно законности сделки, но "ЕС" этого не сделала".

Кочетков также заявил, что покупка облигаций якобы с целью поддержать Силы обороны не может быть оправданием правонарушения: "Хотел бы (Порошенко - ред.) помочь, то просто отказался бы от государственного финансирования своей партии на ту же сумму, на которую купил облигации. Посмотрите его декларацию, он вполне способен содержать "ЕС" за свой счет".

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