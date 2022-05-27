Коек не хватает, а людей заставляют отдавать кровь: больницы Крыма забиты "трехсотыми" оккупантами

Коек не хватает, а людей заставляют отдавать кровь: больницы Крыма забиты "трехсотыми" / скриншот

Российские оккупанты нарушают права людей в оккупированном Крыму - они перестали бесплатно их лечить и заставляют становиться донорами.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала, что ей постоянно сообщают, что в местных больницах и санаториях много раненых российских военных.

По словам Денисовой, медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. Поэтому российские оккупанты проводят принудительную кампанию донорства крови.

Более того, для этого медики даже издают специальные приказы. Денисова рассказала о таком случае. Ей стало известно, что главврач Симферопольской центральной районной больницы издал такой приказ. В документе говорится, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1 500 реципиентов и приостановить бесплатное предоставление медицинских услуг.

t.me/denisovaombudsman

В военном госпитале Севастополя палаты переполнены настолько, что ставят дополнительные койки для раненых. В некоторых палатах находится около 40 человек.

"Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто-либо – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится. Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами", - пишет Денисова.

Также она подчеркнула, что подобные действия россиян нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Ведь нельзя препятствовать людям получать доступ к медицинской помощи.

Отметим, что во временно оккупированном Крыму представитель так называемой власти предложил прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах.

"Спикер государственного совета Крыма" Владимир Константинов считает, что детям не нужен иностранный язык.

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