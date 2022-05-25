Все равно дети в Лондон не поедут: оккупанты хотят запретить английский язык в школах

Оккупанты хотят запретить английский язык в школах / скриншот

Во временно оккупированном Крыму представитель так называемой власти предложил прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах.

"Спикер государственного совета Крыма" Владимир Константинов считает, что детям не нужен иностранный язык, пишет "ТАСС"

"Языки – спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон? Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем (ребенка – УП) заложником – он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки!", - заявил он.

Также он решил провести "экскурс" в историю, которую видимо выдумал сам.

Читайте также"Половина Украины говорит на русском": Могилевская предложила сделать три государственных языка, но поплатилась"Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время – а потом на историю времени не хватает", - подытожил он.

Ранее Лавров заявил, что Москва якобы обсуждает с Киевом среди прочего отмену антироссийских санкций и статус русского языка в Украине.

В интервью китайскому Синьхуа Лавров сказал, что Россия и Украина фактически в ежедневном режиме обсуждают проект договора по видеосвязи.

"В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности", - сказал Лавров.

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