Когда будет перелом и война в Украине завершится - прогноз историка

Вятрович спрогнозировал, что заставит Путина остановить войну в Украине / Фото УНИАН, Reuters

Россия не способна очень долго вести войну против Украины. Если президенту РФ не удастся в ближайшее время что-либо подать россиянам как свою победу, то его власть начнет шататься. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

"Я думаю, что длительное военное напряжение, которое будет длиться много лет, Россия вряд ли выдержит. Ведь уже сейчас она терпит серьезные экономические потери. Украина получает все большую и качественную поддержку, в частности, оружием. К тому же, у украинцев есть колоссальный морально-психологический потенциал, который абсолютно отсутствует у россиян, большинство которых не понимают, почему и за что они должны воевать. В таких условиях России крайне сложно будет продержаться долго и долго вести интенсивные боевые действия", - объяснил Вятрович.

По его словам, дальнейшие значимые поражения Путина в войне с Украиной в конечном счете станут отражаться на его внутриполитической легитимизации.

"Он строил свой образ на имидже победителя: он победил во Второй чеченской войне, Грузии и т.д. Если ему не удастся в ближайшее время что-либо представить россиянам как свою победу, его власть начнет шататься. И тогда у него начнутся проблемы в самой России, и они могут резко переломить ход этой войны", - резюмировал историк.

Когда закончится война в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев. По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет. Стороны будут "перемалывать" друг друга.

Тем временем у Путина продлили сроки "спецоперации". По данным украинской разведки, Россия планирует закончить войну в Украине не раньше сентября 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. Украине грозят еще большие разрушения важной инфраструктуры и жилых районов. По его словам, необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцы или даже годы".

Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которого последний якобы рассказал о планах Кремля завершить войну против Украины до 9 мая этого года. Такой разговор якобы состоялся во время личной встречи.

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