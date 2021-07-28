"Когда подонки нажрутся": экс-глава Минздрава сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими опытами

Олег Мусий / УНИАН

Недавнее заявление врача-иммунолога Федора Лапия на странице в Facebook Министерства здравоохранения о вакцинации в Украине, в котором содержался пассаж о том, что беременных нужно прививать от коронавируса COVID-19. Эти слова вызвали шквал гнева от украинского врача и бывшего министра здравоохранения Украины Олега Мусия.

Он написал, что никаких доказанных и достоверных исследований влияния вакцины против SARS-CoV-2 как на беременных, так и на плод не существует в природе. И отметил, что это касается любых вакцин − и Pfizer, и Moderna, и CoronaVac и остальных.

По утверждениям Мусия, ни одна из имеющихся на рынке вакцин полных клинических исследований не прошла, а все их разрешили только для экстренного применения.

"Надеялся, что экспериментаторы на людях, а особенно для беременных, закончились с ликвидацией нацизма в 40-х годах прошлого века. Оказывается, в некоторых, не совсем свежих головах, человеконенавистнические идеи продолжают жить. Когда же эти подонки нажрутся? Ничего святого у вас нет", − резюмировал Мусий.

Позже экс-министр пояснил, что он не против вакцинации как таковой и его всего лишь возмутило заявление Лапия (который, к слову, является кандидатом медицинских наук).

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Напомним, ранее сообщалось бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса - это абсолютный миф.

По его словам, о понятии коллективного иммунитета нужно забыть.

"Это возможно только тогда, когда население переболеет естественным путем. Будет добыт коллективный иммунитет. Уже доказано, что, например, южноафриканский штамм коронавируса на иммунитет, сформированный уханьским штаммом, практически не реагирует - 10% всего", - объяснил он.