Когда Украина будет иметь собственные крылатые ракеты: стали известны сроки

Коротко:
- Украина будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты в 2025 году
- Украинские компании планируют увеличить производство советских боеприпасов
Отечественные крылатые и баллистические ракеты могут поступить на вооружение украинских Сил обороны уже к середине следующего года, над их созданием уже активно работают. Об этом рассказал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров в интервью OBOZ.UA.
"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025 года", - сказал он.
Петров отметил, что уже был свидетелем летных испытаний украинских ракет, и "результаты есть".
Директор "Спецтехноэкспорта" считает положительной тенденцией развитие собственного производства в Украине, в том числе и частного, которое охватывает как боеприпасы советского стандарта, так и образцы НАТО (155 мм).
Он также добавил, что украинские государственные компании стремятся восстановить или увеличить производство боеприпасов советского стандарта, от которого страна пока полностью избавиться не может.
"Выстрел калибра 152-мм, который летит за 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", - добавил Петров.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Производство ракет в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские силы готовятся к развертыванию баллистической ракеты "Гром-2". Недавно глава украинской делегации в НАТО Егор Чернев сообщил, что ракета отечественного производства почти готова к запуску.
1 октября Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету, о чем официально заявил президент Владимир Зеленский.
Новая украинская ракета, согласно информации советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сможет поражать цели на расстоянии 600-700 километров.
Другие новости:
- Один из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ
- Украина может потерять контроль над Донбассом: аналитик раскрыл тревожный прогноз
- РФ цинично атаковала объекты энергетики: какой регион остался без света
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред