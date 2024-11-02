Когда Украина будет иметь собственные крылатые ракеты: стали известны сроки

Украина будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты в середине 2025 года, проходят летные испытания, отметил руководитель "Спецтехноэкспорта".

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Когда Украина будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Украина будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты в 2025 году

Украинские компании планируют увеличить производство советских боеприпасов

Отечественные крылатые и баллистические ракеты могут поступить на вооружение украинских Сил обороны уже к середине следующего года, над их созданием уже активно работают. Об этом рассказал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров в интервью OBOZ.UA.

"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025 года", - сказал он.

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Петров отметил, что уже был свидетелем летных испытаний украинских ракет, и "результаты есть".

Директор "Спецтехноэкспорта" считает положительной тенденцией развитие собственного производства в Украине, в том числе и частного, которое охватывает как боеприпасы советского стандарта, так и образцы НАТО (155 мм).

Он также добавил, что украинские государственные компании стремятся восстановить или увеличить производство боеприпасов советского стандарта, от которого страна пока полностью избавиться не может.

"Выстрел калибра 152-мм, который летит за 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", - добавил Петров.

Какова дальность поражения ракет украинского производства / Инфографика: Главред

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Производство ракет в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские силы готовятся к развертыванию баллистической ракеты "Гром-2". Недавно глава украинской делегации в НАТО Егор Чернев сообщил, что ракета отечественного производства почти готова к запуску.

1 октября Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету, о чем официально заявил президент Владимир Зеленский.

Новая украинская ракета, согласно информации советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сможет поражать цели на расстоянии 600-700 километров.

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