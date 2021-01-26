Когда Украина полностью возобновит международные авиаперевозки: назван год

Владислав Криклий / УНИАН

В текущем году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года, а полностью международные авиаперевозки могут возобновится с 2023 года. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в интервью РБК-Украина.

Он уточнил, что в 2020 году Украина вышла на 28% объема перевозок пассажиров от показателей 2019 года.

"Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года", - спрогнозировал Криклий.

В 2022 году запланировано выйти примерно на три четверти объемов авиаперевозок от 2019 года, который был самым успешным для авиации.

"В 2023 году по таким прогнозам полностью восстановим тот объем, который был до пандемии", - резюмировал министр.

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