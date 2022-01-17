"Когда знаешь результат заранее": Порошенко уснул на заседании суда

Петр Порошенко уснул во время заседания суда/ скриншот из видео

Пятый Президент Украины, народный депутат Петр Порошенко уснул во время заседания Печерский райсуда Киева.

После возвращения в Украину приехал в Печерский райсуд на заседание по избранию ему меры пресечения. После перерыва для ознакомления с материалами дела, суд продолжился.

На кадрах видео из суда видно, как по время выступления адвоката, Петр Порошенко уснул.

Видео вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

"Когда знаешь результат заранее", "Это он выразил уважение к судье которого сам и назначил", "Не верю ему, актер еще тот. Или завидую, что умеет отключаться и отдыхать в любых ситуациях, он еще сильный", "Сонное состояние говорит о том, что у него нет адреналина от волнения и соответственно он знает чем это все закончится и поэтому не волнуется", - писали украинцы в Сети.

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Дело Порошенко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Читайте такжеС матом, драками и разбитым авто: как Порошенко прорывался на заседание судаПорошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января.

В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.