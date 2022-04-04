"Кого вы, идиоты, хотели победить?": украинка "отжала" у оккупантов ящик боеприпасов и передала его ВСУ

"Трофей" женщина спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала ВСУ.
Жительница села Перемога в Киевской области "отжала" у российских оккупантов ящик с боеприпасами.
"Трофей" женщина спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала ВСУ, сообщил украинский военнослужащий Денис Попов.
"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала его в кроличьей клетке. Передала для ВСУ", – написал Попов.
Он уточнил, что речь идет о ВОГ-25 – осколочном боеприпасе для подствольного гранатомета.
"Кого вы, идиоты, хотели победить?", – обратился он к захватчикам.
Напомним, в городе Баштанка в Николаевской области дедушка Василий с помощью коктейля Молотова поджег установку "Град" российских захватчиков.
Житель города почтенного возраста просился в тероборону, однако из-за возраста – дедушке 78 лет – ему отказали. Но когда в населенном пункте завязался бой с врагами, он не смог стоять в стороне.
Также мы рассказывали, что в Харьковской области женщина коктейлем Молотова вывела из строя одну из боевых машин российских войск.
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