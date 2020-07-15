УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцев станет намного меньше: ученые шокировали прогнозом

Американские специалисты заявили, что Украину ожидает резкое сокращение количества населения.

15 июля 2020, 19:57
население
Специалисты шокировали прогнозом по количеству населения / expert.ru

Американские учёные провели исследования о прогнозе численности человечества на планете Земля к концу столетия.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что количество населения Украины сократится до 68% и составит 17 млн человек. Об этом сообщает исследование, опубликованное журналом Lancet.

При условии достижения целей устойчивого развития, Украину ожидает еще большее сокращение — до 14,74 млн.

Согласно статистике, количество населения в Украине на момент 2017 года составляло 44, 69 млн человек, что являлось пиковым показателем.

Читайте такжеСоциолог прошелся по переписи населения и рассказал, как сэкономить

Такое резкое сокращение населения нашей страны будет иметь печальные последствия - уровень ВВП снизится из-за сокращения доли людей трудоспособного возраста. Однако на самом деле сокращение количества людей в возрасте от 15 до 64 лет может иметь и более разрушительное влияние на благополучие государства.

Также уменьшение количества людей этого возраста замедлит темп экономических инноваций, а общее уменьшение трудоспособного населения сузит потребительские рынки, потому что дети и пенсионеры значительно менее стабильные потребители, чем молодые и зрелые люди.

Отмечается, что такой расклад событий ждет не только украинцев — на 50% и больше сократится население Японии, Таиланда и Испании. Скорее всего в 2100 году количество людей старше 80 и младше 15 лет в этих странах вырастет и составит более 25%.

Ранее Главред писал о том, что согласно со статистическими данными, численность населения Украины в 2019 году уменьшилась на 250,8 тыс. человек по сравнению с 2018 годом и на 1 января 2020 составила 41 млн 902 тыс. человек.

Также напомним, постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева заявила, что обнародованные ранее в Украине результаты электронной переписи населения могут быть недостоверными. Она отметила, что информация о количестве населения является важной для государства, поэтому в ее правдивости не должно возникать сомнений.

население новости Украины перепись населения
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцев станет намного меньше: ученые шокировали прогнозом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

20:04
В Польше молдаванин зарезал 26-летнюю украинку: подробности расправы
19:57
Украинцев станет намного меньше: ученые шокировали прогнозом
19:55
Чего ждать дальше от протестов в Беларуси мнение
19:31
Экономист спрогнозировал подорожание алкоголя - когда и на сколько
19:20
Безопасно ли пить воду из-под крана
19:20
У Лукашенко нет денег, дома и машины: опубликована декларация президента Беларуси
19:08
Начало большой приватизации: в Киеве с молотка пустили отель Днепр
18:56
США ударили новыми санкциями по Северному потоку-2
18:33
"Пуська, а что сзади плавает?": Дорофеева завела пикантным фото Фото
18:27
Карантин в Украине могут продлевать до конца весны 2021 года: в Киеве назвали причину Видео
18:23
Что посмотреть: топ-10 самых успешных фильмов Netflix
18:14
Опрос показал крушение рейтинга Зеленского
18:05
Самые сильные магнитные бури июля 2020 – как пережить Видео
17:38
Канье Уэст передумал идти в президенты
17:26
Почему не уходит вес: 7 главных причин
17:25
"Океан любви": астролог сказала, кто влюбится в нового знакомого
17:24
Полынь: польза и побочные действия для здоровья
17:23
Путин и Меркель пожаловались друг другу на Украину
17:16
"Украина, не провоцируй": в Армении облили борщом украинское посольство Видео
17:15
Ветер Любви 2020 - что было в 125 и 126 серии 15-07-2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять