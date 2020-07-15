Украинцев станет намного меньше: ученые шокировали прогнозом

Специалисты шокировали прогнозом по количеству населения / expert.ru

Американские учёные провели исследования о прогнозе численности человечества на планете Земля к концу столетия.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что количество населения Украины сократится до 68% и составит 17 млн человек. Об этом сообщает исследование, опубликованное журналом Lancet.

При условии достижения целей устойчивого развития, Украину ожидает еще большее сокращение — до 14,74 млн.

Согласно статистике, количество населения в Украине на момент 2017 года составляло 44, 69 млн человек, что являлось пиковым показателем.

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Такое резкое сокращение населения нашей страны будет иметь печальные последствия - уровень ВВП снизится из-за сокращения доли людей трудоспособного возраста. Однако на самом деле сокращение количества людей в возрасте от 15 до 64 лет может иметь и более разрушительное влияние на благополучие государства.

Также уменьшение количества людей этого возраста замедлит темп экономических инноваций, а общее уменьшение трудоспособного населения сузит потребительские рынки, потому что дети и пенсионеры значительно менее стабильные потребители, чем молодые и зрелые люди.

Отмечается, что такой расклад событий ждет не только украинцев — на 50% и больше сократится население Японии, Таиланда и Испании. Скорее всего в 2100 году количество людей старше 80 и младше 15 лет в этих странах вырастет и составит более 25%.

Ранее Главред писал о том, что согласно со статистическими данными, численность населения Украины в 2019 году уменьшилась на 250,8 тыс. человек по сравнению с 2018 годом и на 1 января 2020 составила 41 млн 902 тыс. человек.

Также напомним, постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева заявила, что обнародованные ранее в Украине результаты электронной переписи населения могут быть недостоверными. Она отметила, что информация о количестве населения является важной для государства, поэтому в ее правдивости не должно возникать сомнений.