Нас становится все меньше: Гостстат ужаснул печальной статистикой

В Госстате шокировали информацией об уменьшении населения Украины за год / "24 Канал"

Согласно со статистическими данными, численность населения Украины в 2019 году уменьшилась на 250,8 тыс. человек по сравнению с 2018 годом и на 1 января 2020 составила 41 млн 902 тыс. человек.

Как пишет пресс-служба Госстата, в 2019 году родилось 308,8 тыс. детей, в то время как годом ранее этот показатель составил 335,9 тыс.

Также отмечается, что за прошлый год была зафиксирована естественная убыль населения – 581,1 тыс. человек, тогда как в 2018 году естественная убыль составила 587,7 тыс. человек.

При этом число приехавших в Украину превысило количество выехавших из страны на 25 тыс. 512 человек. В 2018 году этот показатель составил 18 тыс. 589 человек

Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших приходится 53 новорожденных.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Ранее Главред писал, что Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения, заявил о том, что в Украине проживают 37 млн 289 тысяч человек. Также министр завил, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.

Также напомним, постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева заявила, что обнародованные ранее в Украине результаты электронной переписи населения могут быть недостоверными. Она отметила, что информация о количестве населения является важной для государства, поэтому в ее правдивости не должно возникать сомнений.

"Есть традиционный метод проведения переписи населения, который используется всеми демократическими странами. Оценка количества населения, проводившаяся в Украине в прошлом году, в том числе с использованием данных мобильных операторов и различных реестров, по моему мнению, не дает точных данных. И мы уже обращали внимание как премьер-министра, так и Кабинета министров на то, что эти данные, с большой долей вероятности, могут быть недостоверными", - отметила постпред.