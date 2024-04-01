Колонну разнесли в щепки: мощная ответка десантников ВСУ попала на видео

Украинские десантники в ходе боя уничтожили четыре вражеских танка и две БМП страны-агрессора РФ.

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Десантники ВСУ разгромили вражескую колонну / Скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины отразили атаку оккупантов РФ с использованием бронетехники.

Удачными действиями отличились защитники из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что украинские десантники в ходе боя уничтожили четыре вражеских танка и две БМП страны-агрессора РФ.

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"Для нас нет невозможного. Сичеславские десантники уничтожили колонну вражеской техники. Четыре танка оккупантов и две БМП превратились в металлолом от филигранной работы десантников. Сколько бы вас ни было, где бы вы ни прятались – мы все равно найдем и уничтожим", - сказано в сообщении.

Смотрите видео - ВСУ разгромили вражескую колонну:

/ Скриншот

Что известно о 25-й бригаде 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада базируется в Днепропетровской области. С началом АТО бригада участвовала в боях за Шахтерск, Дебальцево, штурмовала Савур-Могилу. Бойцы бригады участвовали в боях за донецкий аэропорт и Авдеевку. После начала масштабного вторжения РФ части бригады участвовали в освобождении Изюма. В ходе контрнаступления на Слобожанщине 25 бригада также освобождала левый берег реки Оскол и северо-западные районы Луганщины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронами. Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники и уничтожить колонну РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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